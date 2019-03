La Fondation Brain Canada salue le gouvernement du Canada pour le renouvellement de son partenariat sur la recherche sur le cerveau et son investissement dans le Fonds canadien de recherche sur le cerveau





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Brain Canada (Brain Canada) salue la décision du gouvernement du Canada de renouveler son partenariat avec Brain Canada, tel qu'annoncée lors du budget fédéral. Le budget du ministre des Finances Bill Morneau prévoit 40 millions de dollars en nouveaux investissements sur deux ans dans la recherche sur le cerveau, à travers le renouvellement du Fonds canadien de recherche sur le cerveau.

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada ait continué son soutien envers la recherche sur le cerveau de calibre mondial à travers Brain Canada », a déclaré Inez Jabalpurwala, présidente et chef de la direction de Brain Canada. « Les fonds engagés dans le budget appuieront le leadership du Canada dans la recherche sur le cerveau à l'échelle internationale, et accéléreront les découvertes visant à améliorer la vie de tous les Canadiens et Canadiennes. »

Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau est un partenariat innovateur entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada dont l'objectif est d'encourager les Canadiens à financer davantage la recherche sur le cerveau et de maximiser l'impact et l'efficacité de ces investissements. Le Fonds appuie l'excellence de la recherche canadienne dans ce domaine en favorisant les collaborations à travers différentes maladies et troubles neurologiques, disciplines, établissements, et provinces, tout en tissant des liens à l'échelle mondiale.

« Les chercheurs qui explorent le cerveau sont les pionniers de l'ère moderne à la conquête de l'ultime frontière de la science », a indiqué Naomi Azrieli, présidente du conseil et PDG de la Fondation Azrieli et présidente du conseil de la Fondation Brain Canada. « Grâce à son modèle de financement misant sur les fonds publics et privés à l'aide de partenariats stratégiques, la Fondation Brain Canada est un incontournable en matière d'excellence en recherche, car elle procure aux chercheurs canadiens des fonds qui leurs seraient autrement inaccessibles. »

Depuis les débuts du Fonds canadien de recherche sur le cerveau, la Fondation Brain Canada a recueilli 115 millions de dollars fournis par plus d'une centaine de donateurs privés et de partenaires non fédéraux. En contrepartie, Santé Canada fournit une contribution équivalente à celle recueillie, dollar pour dollar. À ce jour, la Fondation Brain Canada a octroyé 220 millions de dollars à 255 projets partout au Canada, auxquels participent plus de 1 000 chercheurs de 115 établissements.

Cet engagement du gouvernement fédéral fera en sorte que le Canada continuera d'être parmi les chefs de file du défi mondial que représente la compréhension du cerveau et des maladies qui l'affectent. Au-delà de la simple contribution de fonds publics à cette cause vitale, la nécessité de fonds de contrepartie requis par le Fonds stimule et rassemble des dons privés et d'autres bailleurs de fonds non gouvernementaux afin de soutenir la recherche transformative sur le cerveau à une échelle jamais atteinte au Canada.

Alors que Brain Canada célèbre son 20ème anniversaire en 2019, ce renouvèlement du partenariat avec le gouvernement du Canada permet à tous les Canadiens et les Canadiennes de se tourner vers l'avenir en attente de ce que nous découvrirons.

« C'est une bonne nouvelle pour le milieu de la recherche sur le cerveau et pour la santé de tous les Canadiens et Canadiennes. Cet investissement supplémentaire nous permettra d'élargir notre collaboration avec divers partenaires, ainsi qu'avec le gouvernement », affirme Franco J. Vaccarino, président du Conseil sur les politiques de recherche de la Fondation Brain Canada. « En élaborant la nouvelle phase de programmes, nous continuerons à établir nos priorités grâce aux contributions d'un réseau de parties prenantes, notamment des chercheurs (canadiens et étrangers) oeuvrant dans diverses disciplines, des établissements de recherche partout au pays, des donateurs ainsi que des partenaires, et des organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé qui côtoient les patients, leurs proches et les aidants. C'est avec plaisir que nous poursuivrons le travail de manière concertée avec tous ceux qui ont adopté une vision globale de la recherche sur le cerveau. "

La Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. La vision de la Fondation Brain Canada est de comprendre le cerveau, en santé et dans la maladie, d'améliorer la vie et d'avoir un impact sociétal. Depuis vingt ans, la Fondation Brain Canada s'emploie à démontrer que le cerveau doit être abordé comme un système en soi et complexe, au carrefour d'un éventail de troubles neurologiques, de maladies mentales, de toxicomanies et de lésions cérébrales et médullaires. Cette reconnaissance de la nature distincte du cerveau met en relief la nécessité d'une meilleure collaboration entre disciplines et établissements, de manière à investir de façon plus éclairée dans des recherches sur le cerveau, axées sur des résultats précis qui profiteront aux patients et à leur famille.

La Fondation Brain Canada recueille et fait fructifier des fonds auprès d'une variété de donateurs et partenaires, notamment des particuliers, des entreprises, des fondations, des établissements de recherche, des organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé ainsi que des organismes provinciaux. À ce jour, la Fondation Brain Canada et ses partenaires ont investi 250 millions de dollars dans 300 projets de recherche partout au pays.

