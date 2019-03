Mundipharma annonce le lancement de l'INVOKANA® et du VOKANAMET® en Norvège pour le traitement du diabète de type 2 dans le cadre d'un accord de distribution exclusive avec Janssen





Le réseau Mundipharma d'entreprises associées indépendantes est heureux de lancer les traitements du diabète de type 2 (DT2) Invokana® (canagliflozine) et Vokanamet® (canagliflozine, metformine) en Norvège. Dans le cadre du partenariat avec Janssen Pharmaceutica NV, Mundipharma distribue et commercialise désormais en exclusivité ces traitements dans 18 pays dans l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse. Avec le lancement en Norvège, l'Invokana et le Vokanamet sont à présent disponibles dans toute la Scandinavie, après les lancements en Suède et au Danemark.

L'Invokana, un comprimé à prise unique quotidienne par voie orale, fait partie de la classe des inhibiteurs du co-transporteur 2 de glucose-sodium (SGLT2) et a été approuvé dans l'Union européenne depuis 2013.2 Le Vokanamet associe deux médicaments hypoglycémiants oraux (canagliflozine et metformine) aux mécanismes d'action différents et complémentaires.3

"Nous sommes ravis d'étendre notre présence en Europe avec l'Invokana et le Vokanamet et d'offrir aux professionnels de la santé norvégiens deux nouvelles options thérapeutiques pour la prise en charge du diabète de type 2," a déclaré le Dr Vinicius Gomes de Lima, responsable des affaires médicales européennes. "Le diabète de type 2 est une épidémie croissante en Europe et des traitements efficaces sont nécessaires pour aider à soulager le fardeau de la maladie chez les patients. L'Invokana et le Vokanamet ont démontré une amélioration du contrôle glycémique et une réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires ainsi qu'une amélioration des résultats rénaux, ce qui est d'une importance déterminante dans cette maladie."

Environ 58 millions de personnes en Europe vivent actuellement avec le diabète de type 2, un nombre qui devrait passer à 67 millions d'ici 2045. 1 En l'absence de traitement, les patients courent un plus grand risque de développer des complications graves, comme une maladie cardiovasculaire (CV) et une insuffisance rénale.4

L'année dernière, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé les mises à jour de l'étiquetage de l'Invokana et du Vokanamet pour inclure des données sur la réduction des événements cardiovasculaires indésirables majeurs chez les patients atteints du DT2 qui avaient des antécédents de maladie cardiovasculaire ou au moins deux facteurs de risque CV.5 La mise à jour de l'étiquette a été appuyée par les résultats de l'essai clinique CANVAS, le plus important essai à ce jour sur les résultats CV d'un inhibiteur SGLT2.6 L'American Diabetes Association (ADA) et l'European Association for the Study of Diabetes (EASD) ont également publié un rapport consensuel en octobre 2018 qui recommande les inhibiteurs de la SGLT2 avec un bénéfice CV démontré comme traitement oral préféré après la metformine chez les patients qui souffrent du DT2 et qui présentent une néphropathie chronique (NC), un arrêt cardiaque clinique et une CV athérosclérotique. 7

De nouvelles données sur la canagliflozine provenant de l'étude CREDENCE seront présentées au prochain Congrès mondial de néphrologie lors de la séance de résumés de dernière minute, le lundi 15 avril. L'étude a évalué l'effet de la canagliflozine sur la protection rénale chez les patients atteints de DT2 et de NC.

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos d'INVOKANA®

L'Invokana® (canagliflozine) est un médicament par voie orale à prise quotidienne unique, appartenant à une nouvelle catégorie de médicaments appelés les inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2). Les inhibiteurs du SGLT2 fonctionnent en inhibant le SGLT2, qui favorise la perte de glucose via l'urine, abaissant les taux de glycémie chez les adultes atteints d'un diabète de type 2. La canagliflozine a été approuvée dans l'Union européenne par la Commission européenne en novembre 2013. L'Invokana® est indiqué pour le traitement de l'adulte atteint d'un diabète sucré de type 2 insuffisamment contrôlé comme adjuvant de régime alimentaire et d'exercice, en monothérapie lorsque la metformine est jugée inappropriée en raison d'intolérance ou de contre-indications et en complément d'autres médicaments pour le traitement du diabète. L'approbation a été basée sur un programme mondial d'essai clinique de Phase 3.2

À propos de VOKANAMET®

Le Vokanamet® (une combinaison à dose fixe de canagliflozine et de metformine) est approuvé dans l'Union européenne pour le traitement d'adultes atteints d'un diabète sucré de type 2 insuffisamment contrôlé comme adjuvant de régime alimentaire et d'exercice. Le Vokanamet® combine deux médicaments hypoglycémiants par voie orale, avec des mécanismes d'action différents et complémentaires.3

À propos du réseau Mundipharma

Mundipharma est un réseau mondial d'entreprises associées privées indépendantes dont l'objectif est de faire progresser la médecine.

Avec une organisation performante et évolutive qui vise l'innovation et l'excellence commerciale par le biais de partenariats, nous avons transformé et diversifié avec succès notre portefeuille européen de médicaments pour créer de la valeur pour les patients, les payeurs et les systèmes de santé au sens large dans des domaines thérapeutiques importants tels que le diabète, les maladies respiratoires, l'oncologie, la douleur et les biosimilaires.

Références

