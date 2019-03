Célébrons l'audace des 68 500 personnes qui participent à la 21e édition du Défi OSEntreprendre!





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fiers, innovants et déterminés à être au coeur de l'action, 68 500 participants prennent part à la 21e édition du Défi OSEntreprendre, dont la période d'inscription vient tout juste de se terminer.

Ce succès collectif témoigne de l'effervescence de l'esprit d'entreprendre au Québec et du succès des mesures mises en place. Il est le fruit d'une mobilisation d'envergure impliquant 17 responsables régionaux, 320 responsables locaux et une quarantaine de partenaires et d'alliés stratégiques qui unissent leurs efforts pour mettre en lumière les projets qui se développent dans toutes les régions du Québec. Que ce soit en Entrepreneuriat étudiant, en Création d'entreprise ou dans le volet Réussite inc., chacun des 4 250 projets inscrits porte une marque distinctive, source de fierté et d'inspiration dans son milieu.

Tous les participants sont invités à affirmer fièrement leur audace avec les outils « moi j'OSEntreprendre! ». Le processus de sélection débutera dans les prochains jours à l'échelon local, pour se poursuivre au régional en avril, puis au national en mai. Cette 21e édition culminera, le 12 juin prochain, au Palais Montcalm de Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.

À propos

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires soit le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, les Fonds de recherche du Québec, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

Source :

Amélie Soucy-Gauthier, coordonnatrice communication, partenariats et événements

amelie.soucy-gauthier@osentreprendre.quebec · 418 805-6550

SOURCE Défi OSEntreprendre

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 12:28 et diffusé par :