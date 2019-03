L'arrondissement de MHM est heureux de contribuer au succès de Petits bonheurs pour une 15e année!





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les élu-es de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sont fiers de participer au succès du festival Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits, qui célébrera cette année 15 ans d'activités culturelles pour les tout-petits et leurs familles. À Montréal, les activités de cette 15e édition se tiendront du 3 au 12 mai, essentiellement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Dans l'ensemble du Réseau, les activités auront lieu dans plus de 140 lieux de diffusion dans quatre arrondissements et dix municipalités ou régions du Québec.

Participer activement au développement culturel des enfants de zéro à six ans en offrant des services d'éducation par le biais des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués a toujours été au coeur de la mission de Petits bonheurs. Depuis sa création en 2005, Petits bonheurs n'a cessé d'évoluer et s'impose depuis plusieurs années comme LE rendez-vous culturel des tout-petits au Québec. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est heureux d'être à l'origine de ce beau projet, qui a vu le jour à l'initiative de Pierre Larivière, agent culturel à la maison de la culture Maisonneuve. Chaque année, ce sont plus de 25 000 personnes qui prennent part à cet événement d'envergure.

Cette année encore, la programmation diversifiée enchantera les tout-petits avec du théâtre, de la danse, des arts visuels, de la musique, et bien plus encore. En plus de nombreuses créations québécoises, le festival accueillera des productions du Costa Rica, du Danemark et de la France. Des ateliers de sensibilisation aux arts, la présentation de courts métrages de l'ONF et une résidence de marionnettiste sont, notamment, au menu. Sans oublier la collaboration spéciale avec la compagnie La marche du crabe pour souligner la 15e édition.

« C'est une grande fierté pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de voir cette initiative locale rayonner dans plusieurs villes du Québec et d'autres arrondissements montréalais. Nous sommes heureux de soutenir Petits bonheurs pour une 15e année consécutive. En effet, l'arrondissement s'est engagé à verser 180 000 $ sur trois ans, soit 60 000 $ annuellement de 2018 à 2020 », a souligné le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

« En tant que municipalité amie des enfants, nous avons le devoir de soutenir les actions et initiatives qui répondent aux besoins des enfants. En sensibilisant les tout-petits aux différentes disciplines artistiques, le festival Petits bonheurs stimule leur imaginaire et contribue à leur développement personnel, tout en leur permettant de s'ouvrir au monde différemment et développer un esprit critique », a ajouté Mme Suzie Miron, conseillère de Tétreaultville et reponsable du dossier famille à l'arrondissement.

La programmation du festival est disponible sur le site Internet de petitsbonheurs.ca.

