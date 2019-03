Budget fédéral 2019 - L'APCIQ salue les mesures concrètes du budget fédéral favorisant l'accès à la propriété





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a pris connaissance du budget déposé hier et des mesures proposées par le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, en matière d'habitation et d'immobilier. L'Association se réjouit de voir des mesures concrètes permettant l'accessibilité à la propriété, notamment en raison du fait que le Québec accuse toujours un retard important par rapport aux autres provinces canadiennes quant au taux de propriétaires.

Nous saluons particulièrement la modernisation du Régime d'accession à la propriété (RAP) permettant aux premiers acheteurs d'effectuer un retrait unique d'un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER). L'augmentation du plafond des retraits de 25 000 $ à 35 000 $ dans le cadre du RAP est une excellente initiative. Jusqu'ici, plus de 2,9 millions de Canadiens ont eu recours au RAP et ce programme n'avait pas été ajusté depuis les dix dernières années. Nous nous réjouissons également de l'élargissement de l'accès à ce programme à des personnes en situation de divorce ou de séparation de leur conjoint de fait. De concert avec l'Association canadienne de l'immeuble (ACI), les courtiers immobiliers du Québec souhaitaient une telle intervention depuis plusieurs années.

De plus, nous sommes heureux de constater les efforts de la part du gouvernement fédéral afin de rendre le logement plus abordable et, notamment, le soutien financier pour les acheteurs d'une première propriété. L'incitatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) permettra à des nouveaux acheteurs de souscrire à un prêt hypothécaire avec une participation de 10 % de la valeur d'une nouvelle propriété ou de 5 % de la valeur d'une habitation existante. C'est sans aucun doute un soutien financier qui sera accueilli très positivement par les millénariaux dont le revenu de ménage est de moins de 120 000 $ par an.

L'APCIQ salue également la prolongation de l'Initiative de financement de la construction de logements locatifs jusqu'en 2027-2028 avec un financement supplémentaire de 10 milliards de dollars sur neuf ans.

En ce qui concerne les simulations de crise et tests de résistance à une hausse de taux d'intérêts hypothécaires, nous sommes encouragés de constater que le gouvernement fédéral mentionne qu'il surveillera étroitement les effets de cette politique et pourra y apporter des modifications si les conditions économiques le justifient. On rappelle qu'au sein des marchés stables et équilibrés, ces tests de simulations de crise représentaient un obstacle additionnel notamment pour les millénaux souhaitant posséder une propriété.

Pour consulter le budget fédéral en détail, cliquez ici.

