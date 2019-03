Le chef de la direction financière de Banque Laurentienne Groupe Financier, François Laurin, prendra la parole lors de la Conférence annuelle sur les services financiers de Financière Banque Nationale





MONTRÉAL, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- François Laurin, vice-président exécutif, Finances, Trésorerie et Marchés des capitaux, et chef de la direction financière de Banque Laurentienne Groupe Financier, prendra la parole lors de la 17e Conférence annuelle sur les services financiers de Financière Banque Nationale le 27 mars 2019 à 15 h 30 (HE), à Montréal.



La présentation sera diffusée en direct sur le site https://blcgf.ca , dans la section Centre de l'investisseur, sous Présentations et événements. Une version archivée de la diffusion sera disponible au même endroit.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondée en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Nous employons plus de 3 500 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offrons à nos clients un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils par l'intermédiaire de nos secteurs d'activité : Services aux particuliers, Services aux entreprises, B2B Banque et Marchés des capitaux. Grâce à nos activités pancanadiennes et à notre présence aux États-Unis, nous sommes un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.





Informations :

Hélène Soulard

Vice-présidente adjointe, Communications

Bureau : 514 284-4500, poste 40015

helene.soulard@blcgf.ca

