Victaulic offre une solution flexible prête à l'emploi pour les applications d'entreposage frigorifique





La solution de support style AB6 VicFlextm réduit le risque de condensation entravant le système

EASTON, Pennsylvanie, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Victaulic®, principal fabricant mondial de systèmes mécaniques d'assemblage de tuyauteries, a annoncé le lancement de sa solution de support style AB6 VicFlex pour les applications d'entreposage frigorifique. Créé pour s'ajuster à n'importe quelle épaisseur de plafond ou de paroi, le support est disponible sur commande avec les sprinkleurs à sec V33, V36 ou V40 et le tuyau tressé de la série AH2-CC ou de la série AH2. L'intégrité du joint d'étanchéité à la pointe du secteur demeure intacte, ce qui protège contre la condensation grâce à une simple installation par une seule personne au-dessus du refroidisseur.

Entre autres avantages de l'utilisation du support style AB6 VicFlex, citons notamment :

Indication simple de l'alignement vertical et de l'alignement du bras du cadre par le haut

Pas de mesure, de coupe ou de multiples déplacements vers le refroidisseur

Empêche le mouvement différentiel dû aux vibrations ou aux contraintes physiques sur le refroidisseur

Élimine le temps de durcissement de la mousse ou de la colle et les problèmes de condensation

S'adapte à n'importe quelle épaisseur de plafond ou de paroi tout en scellant sur diverses surfaces telles que les surfaces ondulées ou alvéolées

Les rosaces interchangeables facilitent les travaux de rénovation et d'entretien le jour même tout en consolidant le nombre d'unités à commander et à stocker

Tim Voller, compagnon pour Breth-Zensen Fire Protection et un client de Victaulic, a déclaré : «?Victaulic accélère et simplifie notre travail. Nous installions généralement deux têtes de refroidisseurs à sec en une heure, avec deux personnes pour couper tous les tuyaux durs et les aligner. Maintenant, avec le nouveau support style AB6 VicFlex, nous pouvons installer 20 à 25 têtes de refroidisseur à sec en une heure. Nous pouvons fléchir toutes les têtes directement dans leurs trous pour qu'elles soient correctement alignées et nous n'avons plus à nous occuper des désagréments occasionnés par la mousse en aérosol. Les installations sont super simples, et il y a moins de pièces pouvant se perdre.?»

Chris Kvistad, chef de produit VicFlex de Victaulic, a déclaré : «?Le support style AB6 VicFlex offre à nos clients une solution pour les applications d'entreposage frigorifique qui réduit le risque que la condensation entrave le fonctionnement du système. Compatible avec de nombreuses combinaisons de styles de sprinkleurs à sec Victaulic et de tuyaux flexibles, les installateurs peuvent travailler plus intelligemment, avec moins d'efforts.?»

Optimisé pour les applications d'entreposage frigorifique, le support VicFlex Style AB6 est disponible avec des déflecteurs latéraux suspendus, dissimulés et horizontaux et avec des rosaces interchangeables suspendues en option : encastrées, douilles et embase, et à fleur. La pression de service maximale est de 175 psi/1 375 kPa. La température de fonctionnement maximale standard est de 150 °F/65 °C (EPDM/mousse de néoprène)?; une température de fonctionnement maximale élevée est disponible en option et peut atteindre 225 °F/107 °C (mousse silicone à alvéoles fermées). Pour en savoir plus sur les six modèles de sprinkleurs à sec disponibles, veuillez visiter le site Web www.victaulic.com.

À propos de Victaulic

Depuis 1919, les solutions d'assemblage de tuyauteries et de contrôle de débit de Victaulic permettent d'optimiser la productivité des constructions et de réduire les risques, assurant la réalisation des projets en toute sécurité, dans les délais et le budget prévus. Animé par un esprit d'innovation continue, le portefeuille de plus de 100 000 produits et de technologies brevetées de Victaulic favorise la liberté de conception, ainsi que la simplification de l'inspection et de la maintenance pendant toute la durée de vie des systèmes.

Avec plus de 3 500 employés et 40 installations internationales, Victaulic aide ses clients dans plus de 120 pays à réussir dans l'industrie mondiale de la construction. Des bâtiments les plus hauts aux mines les plus profondes, les clients font confiance à nos produits pour accroître la durabilité globale des systèmes dans les projets de construction et les conditions d'exploitation les plus exigeants. Apprenez-en davantage sur la façon dont nos produits de tuyauterie innovants et nos services de conception peuvent apporter de la confiance dans votre construction à l'adresse www.victaulic.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/838010/VicFlex_AB6_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/511344/Victaulic_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 11:09 et diffusé par :