La Société Alzheimer accueille favorablement le financement de 50 millions de dollars pour la stratégie nationale sur les maladies cognitives : un jalon important pour les Canadiens atteints de l'une ou l'autre de ces maladies et leur famille





TORONTO, le 20 mars 2019 /CNW/ - La Société Alzheimer du Canada est enchantée que le budget fédéral rendu public le mardi 19 mars prévoit d'allouer 50 millions de dollars sur une période de 5 ans pour financer la première stratégie nationale sur les maladies cognitives.

À compter de cette année, le gouvernement du Canada investira des fonds pour mieux sensibiliser le public aux maladies cognitives, et cela grâce à des campagnes et des activités qui se concentreront sur la réduction des risques, la prévention et la lutte contre la stigmatisation qui entourent ces maladies. Des investissements seront également réalisés pour élaborer des directives thérapeutiques et des pratiques exemplaires en collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux. Elles permettront quant à elles d'encourager le diagnostic précoce mais aussi de mieux comprendre les effets des maladies cognitives dans les communautés canadiennes.

« Cet investissement est une excellente nouvelle et nous sommes impatients de voir davantage de solides initiatives à mesure que notre gouvernement prépare et met en place la stratégie nationale sur les maladies cognitives », a déclaré Pauline Tardif, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada et coprésidente du Comité consultatif ministériel sur la démence.

La Société Alzheimer défend depuis longtemps la mise en place d'une telle stratégie et travaille en étroite relation avec la ministre de la Santé et l'Agence de la santé publique du Canada pour l'éclairer; on s'attend à ce qu'elle soit annoncée à la fin du printemps.

« Au final, notre objectif est de voir une stratégie nationale sur les maladies cognitives complète et intégralement financée pour que les familles canadiennes soient dans une bonne position pour vivre aussi bien que possible avec ces maladies, et cela depuis l'obtention du diagnostic, jusqu'à la fin de vie, a ajouté Mme Tardif. Cette importante allocation budgétaire pour soutenir les aidants est une étape significative en ce sens. »

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le premier organisme de bienfaisance au Canada dédié à la santé et consacré aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive. Active dans les communautés partout au pays, la Société fournit des informations, propose des programmes et des services et recueille des fonds destinés à la recherche pour mieux comprendre les causes de ces maladies, améliorer les traitements et les soins et trouver des remèdes.

Faits en bref

Actuellement, plus d'un demi-million de Canadiens sont atteints d'une maladie cognitive.

Dans moins de 15 ans, ce chiffre sera presque multiplié par deux pour atteindre près d'un million.

Les femmes de plus de 65 ans représentent 65 % de tous les Canadiens atteints d'une maladie cognitive.

Pour chaque personne atteinte, au moins un membre de la famille offre ses soins.

Les Canadiens dépensent plus de 10,4 milliards de dollars chaque année en coûts directs et indirects pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive. Dans moins de 15 ans, on s'attend à ce que ce chiffre passe à 16,6 milliards de dollars.

En moyenne, les coûts associés aux personnes atteintes d'une maladie cognitive sont environ 5 fois et demie plus importants que pour les personnes non atteintes. Les soins à domicile et en établissement de soins de longue durée sont les contributeurs les plus importants aux coûts directs.

Téléchargez notre soumission prébudgétaire 2019 https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/advocacy/asc_pre-budget-submission.pdf

