Invitation aux médias - Ouverture officielle du premier Forum régionalisation de l'immigration au Québec





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Messieurs Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et président d'honneur du Forum, et Delfino Campanile, directeur général de PROMIS et porte-parole du Forum, invitent les représentants des médias à un point de presse qui soulignera l'ouverture officielle du Forum régionalisation de l'immigration au Québec.

Le point de presse aura lieu :

le jeudi 28 mars 2019

à 12h30

à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

475, boulevard de Maisonneuve Est

Montréal

Durant deux jours, le Forum régionalisation de l'immigration au Québec réunira plus de 250 professionnels invités pour discuter des pratiques, des enjeux et des vecteurs de réussite de la régionalisation de l'immigration au Québec.

Pour connaître la programmation, visitez https://emploisenregions.ca/forum

SOURCE PROMIS

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 11:07 et diffusé par :