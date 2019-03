Une publicité à fleur de peau chez Onlineprinters





PARIS, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- La publicité sur textile connaît un engouement sans précédent. Grandes et petites entreprises, agences et cabinets médicaux, restaurants et entreprises artisanales, clubs et associations : tous profitent du pouvoir d'attraction des vêtements pour apposer leur logo ou leur slogan sur des T-shirts, sweats à capuche, chemises et chemisiers. Après les casquettes et les serviettes, Onlineprinters propose désormais dans son assortiment une large sélection de textiles pour hommes, femmes et enfants.

« L'habit fait le moine - et les textiles affichant un marquage peuvent transformer les employés en professionnels, les combattants solitaires en équipes soudées, les individualistes en groupes », explique Christian Würst, Chief Commercial Officer d'Onlineprinters. « Le vêtement est littéralement un vecteur qui colle à la peau. Toute personne portant un T-shirt, une chemise ou un chemisier marqué d'un logo s'identifie à son entreprise, son activité ou son club. Elle signale son affiliation, représente l'organisation et transmet une image positive au monde extérieur. »

La boutique en ligne d'Onlineprinters propose dans la rubrique « Habillement & textiles » un grand choix de T-shirts, polos, débardeurs, sweats à capuche, vestes, gilets, chemises et chemisiers. Les basics à la mode sont très confortables à porter et disponibles en différentes couleurs, tailles et coupes. Selon l'occasion et le groupe cible, les clients ont le choix entre des chemises à manches longues ou courtes, des tailles cintrées ou droites, des cols ronds ou en V, des capuches ou cols classiques, etc. Le recto et le verso peuvent être imprimés, avec un choix de différents motifs. Les textiles sont imprimés à l'aide d'un procédé de sérigraphie avec une ou deux couleurs aplats de la gamme Pantone FORMULAR GUIDE Solid Coated. Pour une qualité d'impression optimale, les éléments doivent être créés dans les données d'impression sous forme de graphiques vectoriels et fournis au format PDF.

Le groupe Onlineprinters qui compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe et emploie plus de 1 400 salariés, a fabriqué l'an passé plus de 3 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à quelques 1 000 000 clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers à lettre et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. À l'international, l'entreprise d'impression en ligne est connue sous le nom commercial Onlineprinters, en Allemagne sous la marque allemande diedruckerei.de. Le leader britannique Solopress ainsi que LaserTryk, le principal acteur du marché scandinave, font partie du groupe Onlineprinters.

