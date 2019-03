Volvo Cars fête 60 ans de partage d'expertise en sécurité routière avec la création d'une bibliothèque numérique ouverte à tous





RICHMOND HILL, ON, le 20 mars 2019 /CNW/ - Pour la première fois, Volvo Cars rend facilement accessible toute son expertise en matière de sécurité routière grâce à la création d'une bibliothèque numérique centralisée qu'elle exhorte l'industrie automobile à consulter, dans le but de créer des routes plus sécuritaires pour tous.

Cette annonce incarne parfaitement la philosophie de la compagnie, qui vise à rehausser la sécurité par le partage de connaissances aidant à sauver des vies. Cette annonce survient aussi au moment où l'on s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de l'invention de la ceinture de sécurité à trois points d'ancrage, sans doute l'invention la plus importante de l'histoire de la sécurité automobile.

On estime que la ceinture de sécurité à trois points, lancée par Volvo Cars en 1959, aurait permis de sauver plus de un million de vies partout sur la planète, et ce, non seulement dans les véhicules Volvo, mais aussi dans plusieurs autres véhicules parce que la compagnie a décidé, à l'époque, de partager cette invention afin d'améliorer la sécurité routière. Depuis, Volvo Cars a toujours choisi de mettre la priorité sur les progrès sociétaux, au-delà de l'unique recherche de profits.

Afin de fêter ce jalon important et de souligner la tradition de partage de connaissances qu'il a engendrée, en plus des brevets et des produits concrets, Volvo Cars lance aujourd'hui L'INITIATIVE E.V.A. - Des véhicules plus sécuritaires pour tous. Cette initiative symbolise et célèbre à la fois le partage avec le monde entier de 60 ans de recherche en sécurité automobile, tout en soulignant les inégalités fondamentales qui subsistent sur le plan du développement en matière de sécurité automobile.

« Nous possédons des données sur des dizaines de milliers d'accidents réels afin de nous assurer que nos véhicules soient aussi sécuritaires que possible en situation réelle, explique Lotta Jakobsson, professeure et spécialiste technique principale au Centre de sécurité de Volvo Cars. Ceci signifie que nos véhicules sont conçus pour protéger tous les individus, peu importe leur sexe, leur taille, la forme de leur corps ou leur poids. Autrement dit, pas seulement la "personne type" représentée par les mannequins de simulation d'impact. »

Selon les propres données de recherche de Volvo Cars et selon plusieurs autres études, le projet L'INITIATIVE E.V.A. démontre que les femmes sont plus à risque de subir certains types de blessures en cas d'accident de voiture. Par exemple, la différence dans l'anatomie et dans la force musculaire du cou entre les hommes et les femmes fait en sorte que les femmes sont plus sujettes au coup de fouet cervical.

En fonction de ces études et de ses propres données sur les collisions, Volvo Cars a créé des mannequins de simulation d'impact virtuels afin de mieux comprendre ces accidents et de développer des technologies de sécurité qui aident à protéger de façon égale tant les hommes que les femmes. La première de ces technologies, le système de protection contre le coup du lapin, lancée en 1998, a contribué à la silhouette unique des sièges et des appuie-tête Volvo.

« Les inégalités en matière de sécurité constituent un problème au sein de notre industrie. C'est pourquoi nous avons pris la décision importante de partager nos données avec le monde entier, déclare Alexander Lvovich, directeur général de Volvo Car Canada. En tant que chef de file en matière de sécurité automobile, Volvo Cars s'est engagée à aider l'ensemble de notre industrie à améliorer ses normes -- autrement dit, à s'assurer que tous les véhicules soient construits de façon à être sécuritaires pour tout le monde, peu importe leur sexe ou leur taille. »

Le fait de donner la priorité au progrès sociétal motive toujours à ce jour le travail de développement en matière de sécurité de Volvo Cars. La compagnie élabore de nouvelles technologies non seulement dans le but de répondre aux normes de sécurité ou de réussir les essais réglementaires, mais aussi parce que ses propres données de recherche, fondées sur l'analyse approfondie de dizaines de milliers d'accidents réels, démontrent en quoi la sécurité peut être améliorée.

Dans les années 1980, Volvo Cars a commencé à se concentrer sur les chocs latéraux après que ses données aient montré que trop d'individus étaient blessés dans le cadre de tels accidents en raison de l'écart réduit entre la paroi touchée par l'impact et l'occupant. Ceci a mené à plusieurs innovations dans les années 1990, comme le système de protection en cas d'impact latéral, les coussins gonflables latéraux et les rideaux gonflables. Toutes ces innovations, basées sur les données de recherche de Volvo, constituent maintenant la norme de l'industrie.

Plus récemment, les données de recherche de Volvo Cars ont démontré un problème de blessures à la colonne lombaire, soit le bas du dos, chez tous les individus, peu importe le sexe et la taille. Des analyses et des études plus poussées ont porté Volvo à se concentrer sur les dangers des blessures causées par les sorties de route. D'abord lancée avec le XC90 et intégrée depuis à tous les véhicules basés sur l'architecture produit évolutive (SPA) de Volvo, la technologie issue de ces recherches est un système à absorption d'énergie installé dans les sièges qui va bien au-delà des exigences réglementaires visant les constructeurs automobiles.

