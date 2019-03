Volvo Cars installera dans ses véhicules des caméras embarquées et des dispositifs d'intervention contre la distraction et la conduite avec facultés affaiblies





Aujourd'hui, Volvo Cars révèle une nouvelle étape dans sa mission visant à mettre fin aux décès dans ses véhicules en abordant la conduite avec facultés affaiblies et les problèmes de distraction.

RICHMOND HILL, ON, le 20 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Volvo Cars révèle une nouvelle étape dans sa mission visant à mettre fin aux décès à bord de ses véhicules en abordant la conduite avec facultés affaiblies et les problèmes de distraction.

Outre les excès de vitesse, que Volvo Cars entend combattre en limitant la vitesse maximale de ses véhicules, les deux autres principales sources de préoccupation en matière de sécurité routière sont la conduite avec facultés affaiblies et la distraction. Ensemble, ces trois aspects représentent les principaux obstacles à la réalisation du projet de Volvo Cars, soit celui d'un avenir sans accidents routiers mortels. Pour y arriver, une attention plus particulière doit être portée au comportement humain dans le cadre du travail de la compagnie sur la sécurité et la protection.

Par exemple, au Canada, plus de 69 000 incidents de conduite avec facultés affaiblies ont été rapportés par la police en 2017 (Source). Selon l'organisme MADD Canada - Les mères contre l'alcool au volant -, quatre personnes sont tuées en moyenne chaque jour dans des accidents causés par l'alcool et/ou les drogues.

Volvo Cars est convaincue qu'on devrait remédier aux problèmes de conduite avec facultés affaiblies et de distraction par l'installation de caméras embarquées et d'autres capteurs. Ceux-ci surveilleraient le conducteur, permettant au véhicule d'intervenir si un conducteur visiblement distrait ou sous l'emprise de l'alcool ou de drogues ne réagissait pas aux signaux d'avertissement et risquait de causer ainsi un accident causant la mort ou des blessures graves.

Ce dispositif d'intervention pourrait limiter la vitesse du véhicule, alerter le service d'assistance Volvo On Call et, en dernier recours, ralentir activement le véhicule, puis le stationner dans un endroit sécuritaire.

« En matière de sécurité, notre objectif est d'éviter complètement les accidents plutôt que d'en limiter simplement les effets lorsqu'une collision est imminente et inévitable, explique Henrik Green, vice-président principal, Recherche et développement chez Volvo Cars. Dans le cas qui nous intéresse, les caméras surveilleront les comportements pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. »

À titre d'exemple, de tels comportements comprennent une absence totale de manipulation du volant pendant de longues périodes, un conducteur dont les yeux seraient fermés ou pas sur la route pendant de longues périodes, un louvoiement extrême d'une voie à l'autre ou un temps de réaction excessivement lent.

Un système de surveillance du conducteur comme décrit ci-dessus constitue un élément important qui permettra au véhicule de prendre activement des décisions afin d'aider à éviter les accidents pouvant causer la mort ou des blessures graves.

« Les conducteurs en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues sont à la source de nombreux accidents, affirme Trent Victor, professeur, Comportement du conducteur chez Volvo Cars. Certains individus croient encore qu'ils peuvent conduire après avoir bu sans que cela affecte leurs capacités. Nous voulons nous assurer que personne ne soit mis en danger en raison de l'intoxication de ces individus. »

L'introduction de caméras dans tous les modèles Volvo commencera avec la prochaine génération de la plateforme SPA2 évolutive de Volvo, au début des années 2020. Le nombre exact de caméras ainsi que leur position dans l'habitacle seront précisés à une date ultérieure.

L'annonce d'aujourd'hui accompagne celle de l'imposition par la compagnie d'une limite de vitesse maximale de 180 km/h à tous ses véhicules à compter de l'année modèle 2021 -- un message puissant sur les dangers des excès de vitesse.

Volvo Cars souhaite lancer le dialogue sur le droit ou même l'obligation des constructeurs automobiles d'installer dans leurs véhicules des technologies visant à changer le comportement des conducteurs. La limitation de la vitesse et l'installation de caméras embarquées représentent deux des moyens que peuvent prendre les constructeurs automobiles pour assumer une responsabilité active dans l'atteinte d'un objectif zéro accident routier mortel et dans l'encouragement prodigué aux conducteurs à faire preuve d'un meilleur comportement au volant.

Volvo Cars dévoilait aussi aujourd'hui sa toute nouvelle Care Key, incluse dans tous les modèles Volvo à compter de l'année modèle 2021 et qui permettra aux conducteurs Volvo d'imposer une limite de vitesse avant de prêter leur véhicule.

La Care Key, les caméras de surveillance, la limitation de la vitesse de même que tous les systèmes d'assistance à la conduite actuels ne visent qu'un seul but : inciter une conduite plus sécuritaire.

Volvo Car Group en 2018

Pour l'exercice financier 2018, Volvo Car Group a enregistré un bénéfice d'exploitation de 14 185 millions de couronnes suédoises (14 061 millions de couronnes suédoises en 2017). Son revenu pendant ces périodes totalise 252 653 millions de couronnes suédoises (208 646 millions de couronnes suédoises). Pour l'année 2018, les ventes mondiales ont atteint un record de 642 253 (571 577) véhicules, une augmentation de 12,4 % par rapport à 2017. Les résultats soulignent la transformation complète des finances et de l'exploitation de Volvo Cars ces dernières années, la positionnant pour sa prochaine phase de croissance.

À propos de Volvo Car Group

Volvo est en activité depuis 1927. Aujourd'hui, Volvo Cars est l'une des marques de véhicules les plus connues et les plus respectées au monde et a compté des ventes de 642 253 véhicules en 2018 dans quelque 100 pays. Volvo Cars appartient à Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) de Chine depuis 2010. Elle faisait partie du Groupe suédois Volvo jusqu'en 1999, quand l'entreprise a été achetée par la Ford Motor Company des États-Unis. En 2010, Volvo Cars a été acquise par Geely Holding.

En 2018, Volvo Cars comptait, en moyenne, environ 43 000 (39 500) employés à temps plein. Le siège social de Volvo Cars ainsi que les services d'élaboration des produits, de marketing et d'administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Le siège social de Volvo Cars en Chine est situé à Shanghaï. Les principales usines de production de l'entreprise sont situées à Göteborg (Suède), à Gand (Belgique), en Caroline du Sud (É.-U.), à Chengdu et à Daqing (Chine), tandis que les moteurs sont fabriqués à Skövde (Suède) et à Zhangjiakou (Chine) et les pièces de carrosserie, à Olofström (Suède).

SOURCE Volvo Car Canada Ltd.

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 10:30 et diffusé par :