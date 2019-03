St. Joseph Communications acquiert la division Éditions de Rogers Média





TORONTO, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- St. Joseph Communications (SJC) et Rogers Média ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente prévoyant l'acquisition par SJC des sept marques de magazines imprimés et numériques d'intérêt général de Rogers Média.



SJC est la plus grande entreprise de communications privée du Canada, offrant trois plateformes intégrées : contenu, impression et médias. SJC acquerra Maclean's, Châtelaine (versions française et anglaise), Today's Parent, HELLO! Canada, les publications numériques FLARE et Canadian Business ainsi que les activités liées au contenu personnalisé de l'entreprise.

SJC s'engage à développer et à faire croître ces marques emblématiques que les Canadiens ont appris à connaître et à aimer. Tous les employés actuels des Éditions Rogers se verront offrir un emploi dans le cadre de la transaction, qui devrait se conclure en avril 2019.

« Nous sommes heureux d'ajouter ces titres de renom à notre portefeuille de marques médiatiques primées et d'accueillir dans la famille St. Joseph le personnel dévoué qui y travaille, a déclaré Tony Gagliano, président exécutif et chef de la direction de SJC. Nous souhaitons également la bienvenue à leurs auditoires diversifiés et fidèles, ainsi qu'aux annonceurs qui ont appuyé ces marques au fil des ans. »

SJC a toujours été un fier éditeur de contenu rédactionnel de qualité. En près de 20 ans, ses médias imprimés et numériques ont publié certains des reportages canadiens parmi les plus importants et captivants.

« Réunir deux équipes talentueuses et de nombreuses marques de magazines canadiens parmi les plus reconnus au Canada est une occasion importante pour SJC et pour notre pays, a ajouté M. Gagliano. Notre expérience avec des marques comme Toronto Life ainsi que les stratégies mises en oeuvre et la croissance que nous avons observée nous donnent à penser que nous pouvons aider à transformer ces marques afin qu'elles puissent prospérer dans un paysage médiatique en rapide évolution. »

Rogers Média et SJC travailleront ensemble pour assurer un transfert de propriété sans heurts, notamment en offrant certains services de transition. Les abonnés actuels continueront de recevoir leurs magazines imprimés et numériques.

« Il était extrêmement important pour nous de pouvoir confier nos employés et nos marques reconnues à une entreprise bien établie et spécialisée dans le domaine de l'édition afin de permettre à nos magazines de continuer d'exister et de progresser. Cette décision a été difficile, mais nous croyons qu'elle est juste alors que nous mettons de l'avant notre vision stratégique et repositionnons notre segment Média pour assurer son avenir, a déclaré Rick Brace, président de Rogers Média. Nous sommes extrêmement fiers de ces marques de magazines emblématiques et de tous les employés qui ont permis la publication de contenu de grande qualité pendant des décennies et contribué à façonner la culture et les conversations au Canada. »

À propos de St. Joseph Communications

St. Joseph Communications (SJC) est la plus grande entreprise privée d'impression, de médias et de communications du Canada. Que le canal de communication soit mobile, en ligne, imprimé ou matériel, SJC crée des solutions de contenu multiplateformes intégrées qui offrent une expérience de marque cohérente. Riche de plus de 60 ans d'expertise reconnue, l'entreprise offre ses services à de nombreux détaillants, éditeurs, catalogueurs et sociétés financières de renom en Amérique du Nord. De plus, SJC possède et publie certaines des marques médiatiques les plus emblématiques et les plus célèbres du Canada : Toronto Life, FASHION Magazine, Weddingbells, MARIAGE Québec, Ottawa Magazine, Quill & Quire et le magazine Where pour Vancouver, Calgary, Ottawa et Toronto. SJC est membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada pour 2019, marquant 16 années consécutives de reconnaissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.stjoseph.com .

À propos de Rogers Média

Rogers Média est une société diversifiée évoluant dans les domaines des médias et du contenu qui, chaque semaine, sert plus de 30 millions de Canadiens. L'offre multimédia de l'entreprise comprend 56 stations de radio, 29 stations de télévision locales, 23 stations de télévision classiques et spécialisées, 7 magazines, des balados, des sites web de services numériques et de commerce électronique, ainsi que des événements sportifs. Rogers Média offre un divertissement unique par l'entremise de sa gamme de marques renommées : Sportsnet, Citytv, OMNI Television, Maclean's, Today's Parent, TSC, KiSS, FX et les Blue Jays (la seule équipe canadienne des Ligues majeures de baseball). Rogers Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : RCI). Consultez RogersMedia.com .

Personnes-ressources ? Médias :

St. Joseph Communications ? Marta Tsimicalis, marta.tsimicalis@stjoseph.com , 416?895?4771

Rogers Média ? Andrea Goldstein, Andrea.Goldstein@rci.rogers.com , 647?801?4394

