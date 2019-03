Avis aux médias - L'ADISQ réagira au budget du Québec 2019-2020





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Lors des plus récentes consultations prébudgétaires, l'ADISQ a présenté une demande de soutien financier additionnel au gouvernement du Québec. La vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'ADISQ, Solange Drouin, sera disponible pour réagir aux annonces faites demain, le 21 mars 2019, concernant le secteur de la musique.

L'ADISQ a présenté trois demandes, soit :

que deux mesures du Plan d'action pour la musique , dont la fin est prévue pour 2019, soient pérennisées, ce qui représente une somme de 2,375 millions de dollars par an ;

que les crédits d'impôt soutenant l'enregistrement sonore et le spectacle soient bonifiés et augmentés, ce qui représente une somme de 8 millions de dollars par an ;

que le gouvernement confirme que les sommes annoncées dans le Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023, qui prévoit que 42 millions de dollars seront versés à la SODEC d'ici 2023, sont maintenues.

Rappelons qu'en appui à ces demandes, l'ADISQ a démontré que les revenus découlant de la vente d'albums - physiques et numériques - sont en chute libre, alors que les revenus découlant du streaming, bien qu'en progression, sont faméliques pour l'écrasante majorité des artistes et des producteurs, et particulièrement ceux du secteur indépendant. Elle a affirmé que le spectacle subit lui aussi de grandes transformations, qui appellent des investissements importants et risqués pour les producteurs, notamment pour offrir au public de véritables expériences, en utilisant les plus récentes technologies. Tout cela, alors que les producteurs et créateurs de contenu sont constamment appelés à investir de nouvelles plateformes et à maîtriser de nouvelles compétences pour y performer.

Or, malgré tout, le financement public du Québec du secteur de la musique pour la production et la commercialisation est quasi stable depuis près d'une décennie. Il produit pourtant un effet de levier nécessaire. Les sommes demandées permettront aux entrepreneurs québécois de continuer à prendre des risques, créer de l'emploi et faire rayonner les artistes d'ici.

À propos de l'ADISQ

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) regroupe plus de 250 entreprises représentant l'ensemble de la chaîne professionnelle qui permet aux artistes québécois de la chanson et de l'humour de développer leurs carrières et rejoindre leurs publics : producteurs de disques, de spectacles et de vidéos, maisons de disques, maisons d'édition, distributeurs, salles de spectacles, diffuseurs et autres.



