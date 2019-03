Chad Kroeger du groupe Nickelback et la chanson «?Call Me Maybe?» recevront des Prix spéciaux lors du 30e Gala des Prix SOCAN de Toronto





Drake, Murda Beatz, Ed Robertson, Frank Dukes, Jack Lenz, Jessie Reyez, Ralph Murphy et bien d'autres seront également honorés

TORONTO, le 20 mars 2019 /CNW/ - Les réussites les plus remarquables des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique les plus prestigieux du Canada seront célébrées dans le cadre du 30e Gala des Prix SOCAN, le 1er avril prochain au centre-ville de Toronto. Pour cette occasion, les créateurs, producers, auteurs et éditeurs de musique légendaires et émergents représentant virtuellement tous les genres musicaux se réuniront afin de souligner notre immense talent collectif canadien.

Ce gala des Prix SOCAN sera ponctué par la remise de nombreux prix spéciaux aux membres créateurs de la SOCAN qui, de toute l'histoire de la SOCAN, ont cumulé le plus grand nombre d'exécutions à la radio, en spectacle, sur les plateformes numériques, à la télévision et au grand écran.

Grands honneurs du Trentième anniversaire :

Chad Kroeger -- le leader de la formation rock de réputation mondiale et certifiée Diamant, Nickelback, est le créateur de «?hits?» au palmarès comme «?How You Remind Me?», «?Photograph?» et «?Someday?», et il recevra le prix spécial de l'auteur-compositeur le plus joué de l'histoire de la SOCAN soulignant ses réussites titanesques en création musicale.

«?Call Me Maybe?» -- en 2012, la Britanno-Colombienne Carly Rae Jepsen est devenue une sensation mondiale avec sa contagieuse chanson «?Call Me Maybe?». Coécrite en compagnie de Josh Ramsay et Tavish Crowe, la chanson a catapulté Jepsen au sommet des palmarès et est devenue le meilleur simple de l'année au chapitre des ventes en plus d'atteindre la première position des palmarès dans pas moins de 47 pays à travers le monde?! Jepsen, Ramsay et Crowe recevront pour leur chanson «?Call Me Maybe?» le prix spécial de la Chanson la plus jouée de l'histoire de la SOCAN.

Jack Lenz -- de Due South à Little Mosque on the Prairie en passant pas Atomic Betty, Goosebumps et The Passion of the Christ, pour ne nommer que ces productions, Jack Lenz fait partie de notre environnement au petit et au grand écran depuis des décennies. Pour souligner ses contributions remarquables à la musique à l'image, Jack Lenz recevra le prix spécial du Compositeur de musique à l'image le plus joué de l'histoire de la SOCAN.

Lauréats d'un Prix Spécial 2019 :

Drake -- dans la foulée de sa victoire pour la meilleure chanson rap aux Grammys 2019 pour «?God's Plan?», Drake recevra le SOCAN de l'auteur-compositeur de l'année - Interprète .

-- dans la foulée de sa victoire pour la meilleure chanson rap aux Grammys 2019 pour «?God's Plan?», Drake recevra le . Ed Robertson et le thème musical de la série télé «?The Big Bang Theory?» -- Robertson recevra le Prix Empreinte culturelle pour l'impact indélébile de sa chanson thème sur la culture populaire contemporaine.

-- Robertson recevra le pour l'impact indélébile de sa chanson thème sur la culture populaire contemporaine. Frank Dukes -- de Post Malone à The Weeknd et Cardi B, Frank Dukes a collaboré avec les plus grandes vedettes de la musique. Pour son apport à l'immense succès de ces méga-stars et de nombreuses autres, Frank Dukes recevra le Prix SOCAN de l'auteur-compositeur de l'année -- Producer.

-- de Post Malone à The Weeknd et Cardi B, a collaboré avec les plus grandes vedettes de la musique. Pour son apport à l'immense succès de ces méga-stars et de nombreuses autres, recevra le Jessie Reyez -- issue du célèbre Remix Project de Toronto , Reyez a su prouver qu'elle est une force majeure de la scène musicale nationale et internationale, et c'est pourquoi elle recevra le Prix SOCAN de l'auteure-compositrice émergente .

-- issue du célèbre Remix Project de , Reyez a su prouver qu'elle est une force majeure de la scène musicale nationale et internationale, et c'est pourquoi elle recevra le . Murda Beatz -- la feuille de route jalonnée de «?hits?» de Murda Beatz fait de lui l'un des producers les plus demandés. Sa participation aux chansons de Nicki Minaj, Migos, Cardi B, et bien d'autres, ont valu à Murda Beatz le Prix International.

-- la feuille de route jalonnée de «?hits?» de Murda Beatz fait de lui l'un des producers les plus demandés. Sa participation aux chansons de Nicki Minaj, Migos, Cardi B, et bien d'autres, ont valu à Murda Beatz le Keith Power -- les contributions inspirantes de Keith Power au monde du cinéma et de la télévision lui ont valu de recevoir son troisième Prix du compositeur de musique à l'image de l'année consécutif .

les contributions inspirantes de au monde du cinéma et de la télévision lui ont valu de recevoir son troisième consécutif Ralph Murphy -- a écrit pour de grands noms comme Shania Twain, Randy Travis et bien d'autres. Ses contributions à la chanson n'ont d'égal que son dévouement à son art et sa passion de partager ses connaissances avec les générations montantes. Ralph Murphy sera ainsi honoré du Prix Hommage de la SOCAN.

Moment fort de la soirée, l'auteure-compositrice-interprète légendaire Buffy Sainte-Marie sera officiellement intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens afin de souligner toute une carrière de réussites hors pair par l'une des plus grandes créatrices de musique du Canada.

«?Au cours de l'histoire de la SOCAN, les créateurs et éditeurs de musique canadiens ont été entendus partout dans le monde, ont cumulé des milliards de diffusions en continu et leur succès au Canada et à travers le monde entier ne se dément pas?», a déclaré le chef de la direction de la SOCAN, Eric Baptiste. «?C'est pour nous un privilège d'honorer la crème de la crème de la musique canadienne et nous avons hâte de célébrer tous les grands succès de la dernière année en plus de souligner nos plus grands créateurs qui ont laissé leur empreinte universelle au cours des trois dernières décennies.?»

Outre des prestations par Dallas Smith et les lauréats de nombreux Prix JUNO The Barenaked Ladies, le 30e gala des Prix SOCAN devrait également être l'occasion de prestations de Meghan Patrick, Elijah Woods x Jamie Fine et Anders.

Plus de 45 prix seront remis au cours de la soirée afin de souligner la réussite dans le domaine de l'écriture, de la composition et de l'édition musicale en se fondant sur les données de la SOCAN compilées au cours de la dernière année.

Chacun des lauréats des prix spéciaux recevra un trophée SOCAN, le seul trophée majeur de l'industrie de la musique à être également un instrument de musique. Le trophée SOCAN est composé de cinq crotales SABIAN en bronze accordés pour jouer les cinq premières notes du refrain de «?Call Me Maybe?», choisies spécialement par Carly Rae Jepsen.

La liste complète des lauréats d'un Prix SOCAN sera publiée dans la soirée du 1er avril prochain.

Les commanditaires de l'édition 2019 des Prix SOCAN sont Gowling WLG, Crowe Soberman, Yamaha Canada Music, Recording Artists' Collecting Society (ACTRA RACS), Hargraft Schofield LP et Long & McQuade. Les partenaires caritatifs officiels sont le Fonds de bienfaisance Unison et la Fondation SOCAN.

Cette année marque le 30e anniversaire des Prix SOCAN, un jalon et une célébration des réussites des créateurs et éditeurs de musique canadiens. Le Gala des Prix SOCAN a lieu chaque année à Toronto depuis 1990. L'édition 2019 du Gala de la SOCAN honorant le talent des membres francophones de la SOCAN aura lieu en septembre prochain à Montréal.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de 4 millions de créateurs musicaux partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Son effectif de membres compte près de 160?000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence «?Autorisé à vous divertir?». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ains qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion de droits -- notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Audiam, Dataclef et MediaNet --, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

1 Établi après des recherches exhaustives dans les données de la SOCAN au chapitre du total des exécutions au Canada sur toutes les plateformes d'exécution.

2 Établi par le conseil d'administration de la SOCAN et les dirigeants de la division des services aux membres de la SOCAN.

