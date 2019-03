Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal collabore au développement de logements sociaux dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - La responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise au comité exécutif, Mme Magda Popeanu, et le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais, sont heureux d'annoncer la participation de la Ville de Montréal dans le développement de logements sociaux destinés à des personnes ayant une déficience visuelle dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« L'habitation est une priorité pour notre administration. Nous travaillons sans relâche afin d'offrir des conditions de logements décentes et développer des logements sains, abordables et sécuritaires pour tous les Montréalaises et Montréalais. C'est important pour nous d'offrir notre soutien à ce projet qui permettra d'offrir un chez soi adapté à leurs besoins à des dizaines de personnes », a lancé Mme Popeanu.

Le projet, appuyé dans son développement par le Groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal, est financé en partie par le programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec. Afin d'assurer la réalisation de ce projet de logements sociaux, la Ville de Montréal a approuvé une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 1 013 000$ pour compléter le montage financier. Une portion de ce montant provient du fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements sociaux de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« Ce projet sera le quatrième édifice de la Fondation des aveugles du Québec dans notre arrondissement, menant à presque 100 logements adaptés à des personnes ayant une déficience visuelle sur notre territoire. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir l'organisme et favoriser le développement de logements abordables qui seront adéquats, accessibles, sécuritaires et conviviaux pour l'ensemble des Montréalais et Montréalaises », a déclaré M. Lessard-Blais.

