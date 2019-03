Avis aux médias - La FCEI sera disponible pour commenter le budget du Québec





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les porte-parole de la FCEI seront disponibles pour commenter le budget du Québec 2019-2020, qui sera dévoilé jeudi. Martine Hébert (M. Sc. écon.), vice-présidente principale et porte-parole nationale, et Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale, seront tous les deux présents à Québec pour discuter de l'impact de ce budget sur les PME québécoises.

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, la FCEI a formulé plusieurs recommandations au ministre des Finances, Éric Girard, portant sur trois axes importants : la pénurie de main-d'oeuvre, la compétitivité fiscale des PME et le soutien à l'automatisation et à l'innovation. Elle lui a notamment demandé de :

Bonifier les incitatifs pour les travailleurs expérimentés qui désirent demeurer ou retourner sur le marché du travail.

Améliorer la fiscalité des travailleurs effectuant des heures supplémentaires ou cumulant des emplois (p. ex. défiscaliser les heures supplémentaires, les imposer à un taux moindre, etc.)

Assurer un meilleur arrimage entre le profil des immigrants accueillis et les besoins du marché du travail.

Accélérer la baisse promise du taux d'imposition des PME à 4 %.

Accélérer les baisses annoncées du FSS en vue de l'abolir progressivement.

Redonner accès au taux d'imposition réduit à toutes les PME, incluant les plus petites qui ont vu leur taux d'imposition augmenter de 48 % sous le précédent gouvernement.

Bonifier les mesures et incitatifs permettant aux PME d'accéder à l'expertise en matière d'innovation, d'efficacité énergétique, d'automatisation, etc.

