Projet de Scandium Lac Cratère Sud-Est de Globex





ROUYN-NORANDA, Québec, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Toronto Stock Exchange, G1MN ? Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz Stock Exchanges and GLBXF ? OTCQX International) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'Imperial Mining Group (IPG-TSXV) a annoncé avoir mobilisé une équipe pour entreprendre un programme de forage de 2 500 mètres sur leur propriété de scandium Crater Lake, à l'est de Schefferville au Québec, voisine à la propriété de Globex portant un nom similaire. Les cibles de forage consistent en une minéralisation de scandium à l'intérieur d'un horizon magnétique de pyroxénite associé à un complexe intrusif alcalin de forme ovale de 6 km de diamètre. Imperial Mining Group détient la demie nord-ouest de la structure annulaire de 6 km alors que Globex détient la demie sud-est (voir carte ci bas).



Globex a récemment acquis ces titres miniers dans l'anticipation du forage par Imperial. Le scandium (Sc) lorsqu'utilisé dans un alliage avec l'aluminium, produit un matériel extrêmement fort et léger idéal pour la fabrication de la prochaine génération d'aéronefs et autres applications de technologie avancée. Des quantités mineures de scandium dans les alliages permettent de fabriquer des avions et des automobiles plus légers et par conséquent, plus performant au niveau de la consommation d'essence, les rendant plus économiques et émettant moins de CO 2 .

Puisque la propriété Lac Cratère Sud-Est est éloignée et les dépenses d'exploration sont élevées, Globex attendra les résultats de forage par Imperial avant de considérer entreprendre des travaux d'exploration sur sa propriété.

Le plus récent communiqué de presse d'Imperial Mining a été ajouté sur le site web de Globex sous "Properties, Lac Cratère SE".

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de «personne qualifiée» conformément à la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

51 803 577 actions ordinaires en circulation

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75519b9b-cd91-490a-9e14-d8424f5f167f

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 09:55 et diffusé par :