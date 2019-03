WuXi Biologics reçoit des certificats BPF de l'EMA





WuXi Biologics sera la première société de produits biologiques en Chine à être approuvée à la fois par la FDA américaine et l'EMA

SHANGHAI et WUXI, Chine, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), société leader mondiale dans le domaine des plateformes technologiques de produits biologiques en libre accès proposant des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques, a annoncé avoir reçu des certificats BPF de l'EMA concernant la production de Trogarzotm au sein de ses installations de fabrication BPFa de substances médicamenteuses et de produits médicamenteux basées dans la ville de Wuxi, ainsi qu'au sein de ses installations BPFa de banque cellulaire basées à Shanghai. Le Trogarzotm est développé par TaiMed Biologics et commercialisé aux États-Unis et dans l'UE par Theratechnologies.

Cette certification renforce les systèmes de qualité haut de gamme ainsi que la solide réputation de WuXi Biologics en tant qu'acteur leader mondial dans le domaine de la biofabrication. Grâce à son système de qualité de classe mondiale et à ses capacités inégalées, WuXi Biologics fournit à ses partenaires mondiaux de biofabrication un réseau de chaîne logistique robuste et de qualité haut de gamme.

« Ceci marque une nouvelle étape majeure franchie par WuXi Biologics, et établit les fondations solides nous permettant de développer significativement nos capacités de fabrication », a commenté le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics. « Grâce à la reconnaissance à la fois de la FDA américaine et de l'EMA, WuXi Biologics continuera d'aider ses partenaires mondiaux à accélérer et à transformer le développement de produits biologiques du stade du concept à celui de la commercialisation. »

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK), société cotée à la Bourse de Hong Kong, est une plateforme technologique leader mondiale dans le domaine des produits biologiques en libre accès, qui offre des solutions de bout en bout permettant aux organisations de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques de la phase du concept à celle de la fabrication commerciale. L'histoire de notre société ainsi que nos accomplissements démontrent notre engagement consistant à fournir une offre de service véritablement à guichet unique, ainsi qu'une solide proposition de valeur à nos clients mondiaux. Au 31 décembre 2018, la société comptait 205 projets intégrés, dont 97 projets en phase de développement préclinique, 94 projets en phase de développement clinique de phase précoce (phase I et II), 13 projets en phase de développement de phase avancée (phase III), et 1 projet en phase de fabrication commerciale. Grâce à une capacité totale de production de produits biopharmaceutiques en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis qui devrait atteindre 220 000 litres d'ici 2021, nous fournirons à nos partenaires de biofabrication un réseau de chaîne logistique mondial robuste et de qualité haut de gamme. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com.

