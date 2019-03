Une convention collective se renouvelle et une page se tourne à Baie-Trinité





BAIE-TRINITÉ, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les salariés de Baie-Trinité ont signé leur nouvelle convention collective ce mardi après des années difficiles.

« On tourne une page. On sent que la municipalité se relève, tranquillement, mais sûrement. Cette convention confirme la reconnaissance de la municipalité envers ses travailleurs qui ont traversé des années noires. Bref, le vent tourne vers un avenir plus positif », de dire Charlaine Sirois, conseillère syndicale du SCFP.

La convention collective est renouvelée pour une durée de 6 ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2023. Celle-ci comporte des augmentations salariales de l'ordre de 2,25 % par année ainsi que des ajustements nécessaires aux règles permettant de gravir les différents échelons salariaux.

La gouverne et les finances de la municipalité ont engendré de longs délais, mais finalement, les parties ont pu commencer les négociations et obtenir une entente en janvier 2019.

« Globalement, nous avons amélioré les conditions de travail des six salariés. Et je tiens à dire que les échanges ont été des plus respectueux avec la nouvelle administration », de conclure Charlaine Sirois.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 34 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

