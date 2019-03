Maternelle 4 ans - Le CQSEPE et la FIPEQ-CSQ déposent une pétition et demandent une consultation générale





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) ont déposé ce matin une pétition comptant plus de 40 000 signataires demandant de cesser le déploiement universel de la maternelle 4 ans et de reconnaître l'expertise du réseau des services éducatifs en CPE et en milieu familial public.

La pétition était marrainée par la députée de Joliette, madame Véronique Hivon, et soutenue par la députée de Westmount-Saint-Louis, madame Jennifer Maccarone de même que par la députée de Sherbrooke, madame Christine Labrie.

Le CQSEPE et la FIPEQ-CSQ ont également écrit au président de la Commission de la culture et de l'éducation, monsieur Marc Tanguay, afin de lui demander la tenue d'une consultation générale sur le projet de loi 5 prévoyant le déploiement universel de la maternelle 4 ans.

« Nous souhaitons que les parents du Québec puissent être entendus et écoutés sur cet enjeu sociétal d'importance. Le gouvernement Legault doit donc faire preuve de l'audace dont il se dit capable en ordonnant une consultation générale sur le projet de loi 5 et en faisant en sorte que les gens de partout puissent livrer leur opinion sur le sujet », demande la directrice générale du CQSEPE, Francine Lessard.

« Pour avoir sillonné les 17 régions du Québec sur la question de la maternelle 4 ans, je suis convaincue que les parlementaires gagneraient à tendre l'oreille aux parents, aux intervenantes en petite enfance de même qu'à l'ensemble de la population. Chaque région a ses particularités, mais il existe un consensus indéniable contre la maternelle 4 ans pour tous. Nous invitons les membres de la Commission de la culture et de l'éducation à donner la parole aux parents dans toutes les régions », ajoute la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente plus de 10 000 responsables de services éducatifs en milieu familial et 2500 éducatrices dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

