La population étudiante organise un débrayage à l'échelle de la province pour manifester sa désapprobation du gouvernement de Ford





TORONTO, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les étudiantes et étudiants du niveau postsecondaire de toutes les régions de l'Ontario ont organisé un débrayage à l'échelle de la province à midi aujourd'hui pour exprimer leur colère et leur déception à l'égard du plan du gouvernement de Ford de retirer les fonds des syndicats étudiants et de réduire les mesures de soutien financier actuelles.



Le débrayage, coordonné par l'organisation étudiante la plus importante de la province, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario, en appelle des étudiantes et étudiants des collèges et des universités publics de quitter leur salle de cours pour assister aux rassemblements, manifestations assises, et autres formes de manifestation.

« Aujourd'hui, les étudiantes et étudiants transmettent un message puissant au gouvernement provincial de Doug Ford : nous ne tolérerons plus le statu quo, a déclaré Nour Alideeb, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. Les étudiantes et étudiants ont démontré à de nombreuses reprises qu'ils feront tout en leur pouvoir pour défendre notre droit à une éducation publique. L'attaque de Ford contre nos syndicats étudiants ne nous a pas laissé d'autres options que de porter ce combat à un niveau supérieur. »

Ce débrayage à l'échelle de l'Ontario est une escalade d'actions étudiantes qui se poursuit depuis que le gouvernement provincial a annoncé ses plans pour l'éducation postsecondaire le 17 janvier 2019, lesquels comprennent des compressions de l'ordre de 600 millions de dollars dans le Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO) et un nouveau cadre régressif pour l'adhésion facultative aux syndicats étudiants.

« Le premier ministre et la ministre de la Formation et des Collèges et Universités continuent de refuser de rencontrer les étudiantes et étudiants pour parler de ces questions et préfèrent nous insulter dans les médias, a déclaré Alideeb. Avec le soutien de nos professeurs, professeures, chargées et chargés de cours, ainsi que des travailleuses et travailleurs sur le campus, les étudiantes et étudiants sortiront de leur salle de cours aujourd'hui pour exiger que ce gouvernement arrête son attaque idéologique contre nos campus. En tant que coalition, nous comprenons qu'une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous toutes et tous. »

Les débrayages ont eu lieu sur les campus suivants :

Université d'Algoma

Université Carleton

Collège Fanshawe

Collège George Brown

Collège d'arts et de design de l'Ontario

Université Ryerson

Collège Sheridan

Université Trent

Université de Toronto à Mississauga :

Université de Toronto, St. George :

Université Western

Université Wilfrid Laurier

Université York

Université de Windsor

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 membres des collèges et universités.

