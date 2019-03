Forbes et BusyInternet lancent Forbes8, un réseau vidéo numérique au Ghana conçu pour inspirer la communauté entrepreneuriale en plein essor au pays





Forbes et BusyInternet ont annoncé aujourd'hui que Forbes8 est désormais disponible sur le marché. Forbes8 est un réseau numérique qui offre plus de 2000 vidéos conçues pour inspirer tout aspect façonnant le parcours de chaque entrepreneur.

Au cours des 18 dernières années, BusyInternet s'est bâtie un héritage solide en vertu duquel elle vise à habiliter ses clients et aider les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, à se développer et exploiter pleinement leur potentiel. Le partenariat stratégique entre Forbes8 et BusyInternet contribuera à s'approfondir sur les détails et ajouter de nouvelles dimensions.

En effet, Forbes8 propose des informations, des consultations, des conseils et des outils pour aider les entrepreneurs à démarrer et accélérer la croissance de leurs entreprises. Tirant parti de l'expertise éditoriale de Forbes comme défenseur du capitalisme entrepreneurial, Forbes8 offre une vidéo mettant en vedette les meilleurs esprits du monde des affaires, articulés autour de quatre thèmes distincts : Inspirer, Lancer, Croître et Influer. Les capacités intelligentes en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle offrent une expérience personnalisée à grande échelle, créant des playlists conçus spécifiquement pour répondre aux besoins et préférences des individus en cours d'emploi.

"L'entrepreneuriat est autant un état d'esprit qu'un type d'affaires", a déclaré Thomas Brien-Mensah, chef du Marketing chez BusyInternet. Malgré les importantes nuances présentes au niveau local, de nombreux points communs rassemblent les propriétaires des entreprises. Forbes8 contribue alors à combler le fossé et à nouer des partenariats avec les entrepreneurs à chaque étape du parcours. De même, nous sommes ravis de soutenir les entrepreneurs ghanéens avec ce nouveau service".

Pour sa part, Tom Davis, directeur de la Croissance chez Forbes a déclaré : "Forbes appuie systématiquement ceux qui ont réussi dans leurs initiatives, et ceux qui aspirent à réussir. Pour cela, notre contenu sera en droite ligne avec la communauté d'entrepreneurs en plein essor au Ghana". "Avec l'aide du Plan National d'Entreprenariat et d'Innovation du gouvernement, la communauté d'entrepreneurs accrue au Ghana reflète les besoins urgents de créer un réseau de conseils d'affaires à la demande. Forbes8 cherche à combler ce vide tout en octroyant un sens de collectivité à ceux visant à mener le même parcours".

Forbes8 est un partenariat mondial entre Forbes et AW3 Media, dont le fondateur, Amos Winbush III, est un entrepreneur en série réputé et visionnaire. Celui-ci ayant construit plusieurs plateformes technologiques qui ont abouti à de dizaines de partenariats avec des sociétés de télécommunication à l'échelle mondiale. Il profite surtout de son expertise et de ses savoirs en tant qu'entrepreneur qui a réussi à créer des expériences, des services et des produits tels que Forbes8, visant ainsi à aider les individus à réaliser leurs rêves personnels et professionnels.

"BusyInternet est le partenaire stratégique idéal capable de lancer Forbes8, puisqu'il partage notre mission qui consiste à promouvoir la croissance entrepreneuriale et avoir accès aux opportunités dans la région", a indiqué Winbush. "Forbes8 présente les points de vue des meilleurs esprits du monde des affaires au Ghana et dans le monde, qui s'appliquent à tous les aspects façonnant le parcours des entrepreneurs, les leaders des entreprises ou les propriétaires des petites entreprises. J'ai créé plusieurs sociétés multinationales au cours des dix dernières années et, du fait de mon expérience, j'ai conclu que l'innovation peut refléter un parcours solitaire, effrayant, isolant mais passionnant à la fois. Pour cette raison, nous avons créé Forbes8 pour aider à soutenir, équiper et rassembler les innovateurs et les acteurs relatifs. C'est vraiment une source d'inspiration et une valeur inestimable".

Les abonnés de Forbes8 pourront avoir accès exclusivement à un éventail de contenus issus des événements prestigieux de ForbesLIVE dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Forbes8, veuillez consulter le lien suivant.

À propos de Forbes

Forbes, la voix du capitalisme entrepreneurial, défend le succès en célébrant ceux qui ont réussi dans leurs initiatives, et ceux qui aspirent à réussir. Forbes réunit et choisit les leaders et les entrepreneurs les plus influents au monde qui conduisent le changement, transforment les entreprises et laissent un impact significatif sur le monde. La marque Forbes touche aujourd'hui plus de 120 millions de personnes dans le monde entier grâce à son journalisme de confiance, ses événements LIVE, ses programmes de marketing personnalisés et ses 40 éditions locales sous licence dans 70 pays. Les extensions de la marque de Forbes Media comprennent des contrats de licence pour l'immobilier, l'éducation et les services financiers. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : https://www.forbes.com/forbes-media/.

À propos de BusyInternet

BusyInternet a été lancée en 2001 pour fournir des services d'internet et de soutien aux entreprises au Ghana. Depuis son lancement, étant le plus grand cybercafé de la sous-région, BusyInternet a évolué dans le temps pour fournir des solutions d'entreprise aux sociétés. Il a enfin lancé ses services haut débit mobiles de 4G en janvier 2016. Depuis sa création, Busy s'est concentré pour habiliter ses clients à présenter une bonne image sur eux-mêmes, et les entreprises ghanéennes à se développer.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site électronique suivant: www.busy.com.gh ou envoyer -nous un courriel électronique sur info@busy.com.gh.

À propos d'AW3

AW3 Media est une société de technologie multimédia de logiciels en tant que service, et le développeur d'Ei8ht, une plateforme mobile et de service par contournement en marque blanche, qui fournit une solution vidéo clé de monétisation en boite aux propriétaires des contenus.

