Saison des pêches commerciales - Aménagez votre bateau pour éliminer les risques d'accident!





GASPÉ, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - En ce début de saison des pêches commerciales, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler aux capitaines et aux aides-pêcheurs qu'il est indispensable d'aménager de façon sécuritaire le bateau sur lequel ils travaillent.

La pêche commerciale est une activité qui expose les travailleurs à plusieurs risques. Les longues heures de travail sur un pont en mouvement, les intempéries et les espaces restreints font en sorte que les pêcheurs doivent toujours demeurer vigilants.

Chaque année, les chutes par-dessus bord sont parmi les risques les plus importants. À ce sujet, la CNESST continue ses efforts de sensibilisation en renouvelant sa campagne qui prévoit la diffusion de messages sur différentes stations de radio et dans des hebdomadaires.

Avez-vous tout fait pour éviter les chutes par-dessus bord?

Il existe de bonnes pratiques pour éviter les chutes par-dessus bord :

Mettre en place des moyens de retenue (comme une rambarde);

Avoir une échelle ou un dispositif de remontée pour permettre de repêcher un travailleur qui a chuté;

Éloigner les cordages des pieds des travailleurs dans la zone de travail.

Consultez le guide

Afin de sensibiliser les capitaines et leur équipage aux dangers existants liés à leurs activités et aux moyens de les prévenir, la CNESST a créé le guide Santé et sécurité à bord des bateaux de pêche. Consultez-le en ligne ou commandez-en une copie imprimée :

www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Pages/DC_200_6251.aspx.

Pour en savoir plus sur la santé et la sécurité dans le secteur des pêches, visitez le site Web de la CNESST : www.cnesst.gouv.qc.ca/peches.

