Avis aux médias - Les dirigeants nationaux des Métallos au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Pas d'accord tant que les tarifs et les quotas ne seront pas écartés





ALMA, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur canadien des Métallos, Ken Neumann, et le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau, seront de passage vendredi dans la région du Saguenay?Lac?St-Jean, capitale de la production de l'aluminium au pays, en compagnie du président de la section locale 9490 des Métallos, Alexandre Fréchette, qui représente les travailleurs de l'aluminerie d'Alma.

Ces derniers feront une rapide visite à l'usine d'Alma tôt en journée pour rencontrer des syndiqués. Il sera possible de prendre quelques images à cette occasion uniquement dans la cafétéria.

Par la suite, une conférence de presse aura lieu à 10 h 15 au local du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma.

Rencontre avec des travailleurs

Usine Alma

Vendredi 22 mars, 7 h 30 à 9 h

3000, rue des Pins Ouest,

Alma (Québec) G8B 5W2

Prise d'images seulement

(Seulement 2 caméras et un photographe seront autorisés.

SVP, vous adresser à Alexandre Fréchette au 418 662-7055)

Conférence de presse

Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma

Vendredi 22 mars, 10 h 15

830, rue des Pins Ouest,

Alma (Québec) G8B 7R3

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques, dont 3000 dans le secteur de l'aluminium. À l'échelle canadienne, le Syndicat des Métallos - United Steelworkers représente plus de 225 000 travailleurs de tous les secteurs d'activité.

