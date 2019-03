Nouveau rapport et base de données par CEDIGAZ





Marché mondial du biométhane : le gaz vert se mondialise

RUEIL-MALMAISON, France, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le secteur du biométhane connait un essor mondial. Plus de 1 000 unités de production seront bientôt en activité dans 34 pays, contre 720 fin 2017. Longtemps essentiellement européen, le secteur du gaz vert se mondialise indiscutablement.

Depuis 2010, la production mondiale de biométhane a explosé, atteignant trois milliards de mètres cubes en 2017. En Europe, l'utilisation du biométhane s'étend sur le continent, avec dix-neuf pays producteurs ; leur production a approché 2 milliards de mètres cubes en 2017. Suite à une forte croissance de la production entre 2014 et 2017, les États-Unis sont devenus le leader mondial de l'utilisation du biométhane dans les transports. L'adoption récente par la Chine et l'Inde de la technologie de production de biométhane devrait booster le secteur. Les deux pays se sont fixés des objectifs ambitieux et jouissent d'un potentiel de développement immense. En Amérique du Sud, le Brésil prend des mesures réglementaires favorables au biométhane.

Les gouvernements reconnaissent de plus en plus les nombreux avantages du biométhane. Il contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution, améliore la qualité de l'air, la gestion des déchets et le recyclage, encourage le développement de l'économie locale et accroît l'indépendance énergétique. En conséquence, un nombre croissant de pays mettent en place des réglementations favorables au secteur.

Malgré le foisonnement de projets et l'engouement des gouvernements et des industriels, les données sectorielles sont relativement rares et surtout très dispersées. Pour combler ce vide, CEDIGAZ, le Centre International d'Information sur le Gaz Naturel, publie un rapport et une base de données sur les marchés mondiaux du biométhane. Ce sont des outils incontournables pour les pouvoirs publics, les énergéticiens, les fournisseurs d'équipements ou tout autre acteur intéressé par ce marché en pleine expansion.

Structure du rapport :

Aperçu de la production et des marchés mondiaux de biométhane, des unités de production, des facteurs clés et des tendances futures par région

Analyse pays pour quarante pays dans toutes les régions du monde

Des études de cas approfondies sur les principaux marchés développés et émergents : États-Unis, Canada , Brésil, Allemagne, France , Chine et Inde.

Base de données :

Principales caractéristiques techniques pour 1 020 unités de production dans 34 pays dont statut (existantes, en construction et prévues), capacité de production et localisation.

