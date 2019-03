Nelligan : un projet aurifère plein de potentiel





LA PRAIRIE, Québec, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc. (« Vanstar ») désire faire une nouvelle mise à jour dans le développement et la mise en valeur du projet Nelligan, situé dans la région de Chapais-Chibougamau, dans le Nord Québécois.



Le programme hivernal de 15 000 mètres de forages supervisé par notre partenaire IAMGOLD Corporation se poursuit pour un total foré à date de 7 336 mètres répartis en 21 sondages complétés et deux autres en cours. La société estime qu'environ 35 sondages seront complétés au cours de la campagne hivernale.

Les forages en cours ont recoupé de larges zones minéralisées et silicifiées correspondants aux cibles recherchés et les résultats provenant de ces forages, combinés aux résultats antérieurs, permettront de réaliser une première évaluation de la ressource aurifère de la zone Renard.

Les résultats d'analyses seront publiés dès que possible.

« Nous sommes très heureux du développement des travaux actuellement en cours. La description sommaire des sondages complétés à date démontre que les cibles recherchées ont, pour la plupart, été atteintes selon nos attentes. Nous demeurons donc toujours confiants d'obtenir d'autres résultats significatifs à l'intérieur de ce vaste système aurifère hydrothermal et de définir une première modélisation de gisement aurifère. » de souligner M. Guy Morissette, CEO de la société.

Sommaire des forages ciblant principalement la zone supérieure de la zone Renard.

NE-19-100

Ce forage s'est terminé à 447.00 m dans un wacke renfermant 3% de pyrite disséminée. La zone Renard, comprenant plusieurs zones silicifiées et bien minéralisées (3-7% pyrite), a été intersectée sur une longueur de 76.70 m, à partir de 102.20 m.

NE-19-101

Terminé à 300.00 m, ce forage a exposé du wacke et des unités de mudrock, interstratifiés avec des intervalles silicifiés entre 48 et 66 m & de 96 à 118 m.

NE-19-102

Complété à 375 m dans une unité de wacke, la zone Renard, intersectée à 74.85 m expose du wacke et des unités de mudrock, interstratifié avec plusieurs intervalles silicifiés et bien minéralisés (5-15 m).

NE-19-103

Ce forage, terminé à 280 m, a intersecté des unités de wacke interstratifiés avec une zone silicifiée majeure (zone Renard) de 52.3 à 155.6 m renfermant 3-7% de pyrite.

NE-19-104

Ce forage s'est terminé à 330 m dans une unité de mudrock. Il ciblait la partie supérieure de la zone Renard près d'une zone de faille. Ce forage a recoupé plusieurs unités fortement cisaillées et plissées associées à de la pyrite variant de 1-5%. Des unités silicifiées et bien minéralisées ont été identifiées de 48 à 55.5 m et de 140.8 à 151 m.

NE-19-105

La zone Renard a été identifiée entre 98 et 140 m, avec une unité silicifiée renfermant 3-4% de pyrite, interstratifiée avec des zones métriques de phlogopite de 101 à 102.2 m et de 133.5 m à 140 m. Ce forage s'est terminé à 252 m dans une unité de mudrock et de wacke.

NE-19-106

Terminé à 225 m dans un gabbro, une zone silicifiée a été identifiée à partir de 40 à 51.1 m (début du trou), renfermant 3-5% de pyrite et associée à de fortes altérations.

NE-19-107

Ce forage s'est terminé à 285.00 m dans une unité de wacke. Plusieurs zones fortement cisaillées ont été reportées à date, fortement fracturée, renfermant 1-3% de pyrite ? une zone majeure de 8.2 m CNR a été identifiée à partir de 66.8 m.

NE-19-108

Ce forage s'est terminé à 330.00 m dans une unité de wacke. Un intervalle large de 42 à 214.20 m a identifié plusieurs unités bien silicifiée renfermant de 5% à 10% de pyrite entre 145.5 à 179.9 m, interstratifié avec 5-10 m d'unités sédimentaires bien minéralisées et déformées.

NE-19-109

Complété à 177.00 m ce forage a identifié entre 44.00 et 49.70 m, une unité silicifiée renfermant 3% de pyrite, puis 127.30 m d'unités de wacke et de mudrock.

NE-19-110

Ce forage s'est terminé à 222.00 m dans une unité de mudrock. Il ne comportait pas de zone silicifiée. Seulement des unités de wacke et de mudrock.

NE-19-111

Un intervalle entre 63.00 et 113.80 m a identifié plusieurs unités silicifiées renfermant 3-5% de pyrite, interstratifié avec 5-10 m d'unités de wacke et de mudrock minéralisés et déformés. Ce forage s'est terminé à 168.00 m dans une unité de mudrock.

NE-19-112

Ce forage s'est terminé à 174.00 m dans une unité de wacke-mudrock. Il a recoupé de 47.70 à 55.90 m, une unité silicifiée renfermant 3% de pyrite coupé par 1m de CNR, puis 118.10 m de wacke et de mudrock.

NE-19-113

Ce forage s'est terminé à 312.00 m. Après plusieurs unités sédimentaires déformées et bréchifiées, il a identifié de 95.50 à 143.40 m. une unité silicifiée renfermant 10% de pyrite coupé par 4.00 m de mudrock. Ensuite 58.80 m de phlogopite renfermant de la pyrite disséminée 1-3% identifiée juste avant une nouvelle zone silicifiée.

NE-19-114

Ce forage s'est terminé à 552.00 m dans une unité de wacke. Deux zones silicifiées ont été identifiées entre 239.00 et 255.70 m ( contenant 5-10% Py ) et de 309.70 à 390.10 m (renfermant 5-7% Py). Ces 2 zones sont combinées avec une unité sédimentaire, une formation de fer et une unité de brèche.

NE-19-115

Complété à 279.00 m ce forage a identifié plusieurs unités silicifiées principalement de 125.00 à 165.70 m renfermant de 5 à 7% de pyrite, combinés avec des unités sédimentaires.

NE-19-116

Ce forage s'est terminé à 252.00 m. Le forage a identifié plusieurs unités sédimentaires et de fer. Une zone silicifiée a été identifiée entre 128.60 et 166.00 m renfermant 5% de pyrite.

NE-19-117

Terminé à 402.00 m ce forage a débuté dans une unité fortement altérée, modérément minéralisée, suivi par des unités de wacke et de mudrock interstratifié d'occurrences de brèches tectoniques. La zone Renard a été intersectée entre 209.85 et 279.70 m avec des unités fortement silicifiées (différentes sortes de protolites) ainsi qu'une zone de phlogopite dans l'éponte inférieure.

NE-19-118

Complété à 372.00 m dans un wacke ce forage a débuté dans une brèche tectonique suivi de mylonite à 121.20 m et d'une zone silicifiée majeure entre 125.00 et 157.37 m. Une seconde unité silicifiée a été intersectée entre 213.90 et 281.30 m, se combinant avec la zone de phlogopite et des occurrences de dyke.

NE-19-119

Ce forage s'est terminé à 381.00 m. Il a débuté avec des mudrocks magnétiques combinés avec des unités de wacke et de brèches tectoniques, modérément à fortement hématisées. La zone Renard a été intersectée entre 148.45 et 230.15 m avec des unités silicifiées et des zones de phlogopite dans l'éponte inférieure.

NE-19-120

Ce forage s'est terminé à 552.00 m dans une formation de fer. Il ciblait l'extension ouest de la zone Renard à la surface. Ce forage a identifié plusieurs unités sédimentaires (mudrock, wacke, conglomérats et formation de fer). Une zone silicifiée a été identifiée entre 230.50 et 272.50 m renfermant 7-10% de pyrite disséminée.

NE-19-121

Ce forage s'est terminé à 300.00 m dans une unité de basalte. La zone Renard a été intersectée entre 127.90 et 193.50 m avec des unités silicifiées et des zones de phlogopite dans l'éponte inférieure.

NE-19-122 et NE-19-123

Ces forages sont en cours.

Bloc Miron

Notre partenaire IAMGOLD Corporation a également complété un relevé géophysique aérien dans la partie est de la propriété ( Bloc Miron ). Ce bloc minier intégré au projet Nelligan a été survolé pour effectuer un levé magnétique à haute résolution par Geo Data Solutions. Les résultats obtenus sont de haute qualité. ( Voir carte en annexe )

Entente IMG- VSR

Selon l'entente amendée de 2018, IAMGOLD Corporation peut acquérir un intérêt de 75% dans le projet Nelligan en contrepartie d'une évaluation de ressources de qualité 43-101 et du paiement au comptant d'une somme totale de $2,750,000 composé de trois paiements annuels de $400,000 et d'un résiduel de $1,550,000 d'ici 2022 ou avant. IMG peut également obtenir un intérêt de 5% supplémentaire à la livraison d'une étude faisabilité. Vanstar conserverait alors un intérêt indivis et non-contributoire de 20% ( Net Carried Interest ) et ce, malgré les sommes investies pour une éventuelle mise en production.

À la décision d'une mise en production, IAMGOLD Corporation (IMG) débourserait la totalité des sommes requises pour compléter cette ultime étape. Toutefois, Vanstar devra participer, au prorata de ses revenus auto-générés par le projet Nelligan, au remboursement de la portion des coûts de mise en production relative à son intérêt indivis de 20% dans le projet. De plus, Vanstar détient une royauté de 1% NSR sur certaines cellules comprenant les principaux indices aurifères, royauté acquise auprès des détenteurs originaux.

Aussi, si Vanstar acceptait de vendre son intérêt indivis de 20% à IMG en contrepartie d'une offre basée sur deux évaluations indépendantes, Vanstar obtiendrait, en sus du résiduel de la vente de son 20% d'intérêt, une royauté de 1.5% NSR sur l'ensemble de la propriété et de 2.5% NSR pour la partie regroupant les cellules originales.

La société précise aussi avoir reçu de son partenaire IAMGOLD un paiement de $400,000 au début de février, tel que prévu à l'entente. Depuis le 1er janvier 2019, Vanstar a reçu 104 240 $ suite à des exercices d'options et 172 500 $ suite à des exercices de bons de souscription. Vanstar détient un fond de roulement d'environ 2 600 000 $.

Dans le cadre de ses opérations, la société continue d'évaluer différents projets et compte profiter de toutes opportunités pouvant avoir un impact positif sur la valorisation de son action.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de son contenu.

