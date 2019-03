Un important groupe de travail du secteur automobile des Nations Unies consacré à la validation des véhicules autonomes se réunira lors du Salon de l'automobile 2019 de Washington D.C.





WASHINGTON, 20 mars 2019 /CNW/ -

Plus de 50 membres du groupe discuteront des véhicules autonomes à Washington D.C.

Le groupe tiendra des réunions avant la conférence mondiale MobilityTalks International® et la rencontre SAE du gouvernement national prévues dans le cadre de l'événement

Plus de 50 représentants en provenance de 40 pays dans le monde, tous axés sur les véhicules autonomes et faisant partie du groupe de travail 29 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, se réuniront les 1er et 2 avril avant la prochaine conférence MobilityTalks International® en marge du Salon de l'automobile de Washington D.C. (Washington D.C. Auto Show), annonce aujourd'hui le président et chef de la direction du Salon de l'automobile de Washington, John O'Donnell. Ce groupe est le WP 29, soit le groupe de travail informel consacré à la méthode de validation de la conduite automatisée (VMAD) du Forum mondial de l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules des Nations Unies, sous l'égide du GRVA (Groupe de Rapporteurs pour les Véhicules Autonomes).

« La participation de ce groupe, qui est à l'avant-plan de la création de règlements d'une importance vitale qui régiront les véhicules autonomes, est un autre signe illustrant la croissance sur la scène internationale de MobilityTalks, qui se déroule lors du Salon de l'automobile de Washington », soutient O'Donnell. « Le salon de l'automobile est fier de prendre part non seulement aux discussions, mais aussi à la mise sur pied des règles visant les véhicules autonomes. »

Les membres du groupe se rassembleront en marge de MobilityTalks International, une conférence internationale majeure prévue lors du Salon de l'automobile de Washington D.C. Celle-ci se penche sur les questions réglementaires de l'industrie automobile et porte, en 2019, sur les véhicules autonomes et les voitures autoconduites. Le groupe de travail des Nations Unies se réunit plusieurs fois par année à l'échelle planétaire; sa plus récente rencontre a eu lieu à Hongzhou, en Chine.

Voici certains des principaux membres du groupe prenant part à la rencontre d'avril : Takao Onoda, directeur général du centre d'internationalisation des normes automobiles du Japon, et le Dr Peter Striekwold, directeur de l'élaboration des normes pour les véhicules, RDW Japan, tous deux coprésidents. Les cosecrétaires de l'organisation sont Ryuzo Oshita, partenaire professionnel, division d'ingénierie de Tokyo, Toyota Motor Company; et Bill Gouse, SAE International.

MobilityTalks International

Commanditée par le Salon de l'automobile de Washington (The Washington Auto Show), la conférence MobilityTalks International® rassemble les décideurs politiques des gouvernements de partout dans le monde pour échanger des idées portant sur les meilleures pratiques relatives au développement et à la réglementation des véhicules autonomes et connectés. Organisée et commanditée par le Salon de l'automobile de Washington D.C. (The Washington D.C. Auto Show), MobilityTalks se tiendra les 3 et 4 avril 2019, tant à Capitol Hill qu'au Walter E. Washington Convention Center.

Pour de plus amples renseignements à propos de MobilityTalks et du Salon de l'automobile de Washington D.C., veuillez consulter le :

www.washingtonautoshow.com.

Suivez-nous aussi sur :

Twitter : @MobilityTalks

Facebook : /MobilityTalksInternational

Instagram : WashAutoShow

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/615265/Washington_Auto_Show_2018_Logo.jpg

SOURCE Washington Auto Show

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 08:45 et diffusé par :