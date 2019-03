Le CORC salue l'engagement du budget fédéral pour mettre fin à la fracture numérique





L'investissement dans le financement des services à large bande constitue un grand pas en avant vers l'accès universel à Internet au Canada

TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) salue l'engagement du budget fédéral présenté aujourd'hui pour mettre fin à la fracture numérique du Canada, qui limite l'accès des Canadiens et des entreprises à l'Internet haute vitesse.

« Le CORC approuve le plan de gouvernement, qui prévoit de nouveaux investissements et qui établit un échéancier clair en vue d'offrir un accès universel à l'Internet haute vitesse à 100 % des Canadiens d'ici 2030. Les communautés rurales, isolées et du Nord ont besoin d'un accès égal à des vitesses comparables afin participer pleinement à l'économie moderne numérique fondée sur la technologie » déclare Matt Stein, président du CORC et chef de la direction de Distributel.

Le gouvernement fédéral continue à agir dans l'intérêt des Canadiens en ce qui a trait aux prix, à l'accessibilité, au choix et à la concurrence.

« Cet engagement fait suite à la nouvelle directive en matière de politique du ministre Navdeep Bains, qui place le consommateur au premier plan de la politique canadienne des télécommunications. Ensemble, nous fournirons à tous les Canadiens l'accès aux services d'Internet dont ils ont besoin, tout en leur faisant profiter des avantages mérités de la concurrence et de la possibilité de choisir. La vision du gouvernement fédéral est claire : un réseau Internet haute vitesse toujours plus rapide et accessible constituera un besoin croissant pour l'ensemble des Canadiens », ajoute M. Stein.

À propos du CORC

Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) est formé de plus de 30 fournisseurs de services de télécommunications concurrentiels qui exploitent des réseaux filaires ou sans fil dans plusieurs régions du Canada. Le CORC vise à offrir plus d'innovations et de choix concurrentiels pour ce qui est de la prestation de services de communications aux Canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cnoc.ca.

SOURCE Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 08:47 et diffusé par :