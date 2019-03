Le gouvernement ne tient pas ses promesses concernant le programme d'assurance-médicaments universel, la protection en cas de faillite pour les retraités et plus, selon le Syndicat des Métallos





OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW/ - Le budget du gouvernement fédéral laisse en plan les Canadiens en abandonnant son engagement à adopter un programme d'assurance-médicaments à guichet unique à la fois universel, public, accessible, complet et adapté comme il l'avait promis, soutient le directeur national du Syndicat des Métallos, M. Ken Neumann.

« Le budget ne présente aucun engagement réel envers les Canadiens en ce qui concerne l'assurance-médicaments, a déclaré M. Neumann. Une fois de plus, on a droit à une proposition vague de remplissage. Le système disparate du passé se perpétue. »

M. Neumann souligne que le Canada est le seul pays au monde s'étant doté d'un système de santé publique universel qui exclut pour l'instant l'accès aux médicaments sur ordonnance.

« Pour qu'on le considère comme un régime de médicaments réellement complet à l'échelle nationale, il doit être universel et complet de sorte que tous les Canadiens, y compris les jeunes et les personnes vulnérables, puissent revendiquer leur droit à la santé. Une approche fragmentée ne convient pas au 21e siècle. »

Le gouvernement a également abandonné les travailleurs et les retraités canadiens en élaborant un budget ne prévoyant aucune réforme des lois canadiennes concernant la faillite et l'insolvabilité dans le but de protéger les régimes de retraite et les avantages sociaux, selon M. Neumann.

« Étant donné les dossiers médiatisés comme celui de Nortel à Ottawa, de Stelco à Hamilton et de Sears dans toutes les communautés du Canada, les travailleurs appréhendent de plus en plus leur départ à la retraite, explique M. Neumann. Ils savent que leur régime de retraite et leurs avantages sociaux peuvent être en péril si une entreprise effectue une restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») ou si elle fait faillite. »

« Les régimes de retraite sont des salaires versés en différé. Une fois les banques et les autres créditeurs payés, il ne reste plus rien pour les travailleurs. C'est du vol. »

M. Neumann croit que tous les Canadiens devraient être furieux de la manière dont les aînés du Canada sont traités en raison des lois qui protègent encore les entreprises et les cadres, en plus d'exposer les travailleurs aux difficultés et aux risques liés à l'insolvabilité.

« Cet enjeu était considéré comme une priorité pour les membres du Parti libéral lors du congrès du parti de l'an dernier. C'est une question d'ordre électoral pour les travailleurs plus âgés et vulnérables et les retraités. »

En parallèle, les communautés qui ont perdu des emplois dans le secteur des ressources ne profiteront pas des retombées du plan d'infrastructure et de diversification d'une valeur de 150 millions de dollars avant 2020-2021. Un autre plan d'innovation et de diversification en matière de foresterie, d'une valeur de 251 millions de dollars, est également mis sur la glace jusqu'en 2020-2021.

« Voilà un budget à saveur électorale. Les Canadiens ne peuvent toutefois pas attendre quatre autres années pour obtenir les changements dont ils ont besoin », avance M. Neumann.

« Les failles de ce budget sont fidèles aux habitudes de ce gouvernement. Les libéraux font des promesses qu'ils ne tiennent pas pendant quatre ans puis, juste avant la prochaine élection, ils promettent de les remplir si vous votez pour eux une fois de plus. »

De plus, M. Neumann souligne que le seul grand engagement présenté dans le budget - le soutien aux producteurs de lait, de volaille et d'oeufs de 4 milliards de dollars - découle directement des compromis du gouvernement au profit des intérêts étrangers dans le cadre de multiples accords commerciaux au cours des dernières années.

« Les producteurs et les travailleurs canadiens méritent du soutien pour faire face à ces épreuves. Mais ces épreuves n'auraient jamais existé si le gouvernement libéral n'avait pas signé aussi rapidement ces accords commerciaux néfastes », conclut-il.

