Banque Nationale Investissements annonce les distributions en espèces pour mars 2019 pour les fonds négociés en bourse BNI

MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Investissements inc. (BNI) a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces par part de mars 2019 pour certains de ses fonds négociés en bourse, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Les porteurs de parts inscrits le 27 mars 2019 recevront des distributions en espèces le 29 mars 2019. Les montants des distributions par part sont détaillés de la manière suivante :

Nom du FNB Symbole (TSX) Montant versé

par unité Fréquence de

paiement FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI NPRF 0,050 $ Mensuelle FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA 0,040 $ Trimestrielle

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2018, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à environ 52 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte à 100 %, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 263 milliards de dollars au 31 janvier 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

