Crowell & Moring recrute Andrew Knight, avocat de premier plan spécialisé en droit financier

LONDRES, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Andrew Knight rejoint le bureau londonien de Crowell & Moring en tant qu'associé dans le département des services corporatifs et financiers pour renforcer la capacité du cabinet à conseiller ses clients en matière de financement de par emprunt et de crédits adossés à l'actif.

L'activité de Knight est axée sur le droit financier international dans le contexte des crédits adossés à l'actif, des syndications, des restructurations, des ventes de livres sur le financement de prêts et de créances, des opérations sur le marché secondaire et de la négociation de créances décotées. Il représente des banques et des prêteurs non bancaires, en particulier des fournisseurs de financements reposant sur l'actif au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il possède une expérience particulière dans la négociation, la documentation et la restructuration de facilités de crédit multijuridictionnelles accordées à des emprunteurs et à des groupes transnationaux, y compris des insolvabilités transfrontalières et des sorties préétablies. Il a agi à titre d'associé principal dans des dossiers très médiatisés, notamment la faillite de la banque islandaise, Landsbanki, et il a également agi à titre de conseiller juridique principal auprès des prêteurs qui ont financé l'acquisition de British Steel par Greybull Capital.

« Andrew est un avocat très respecté dans le domaine des finances qui apporte une vaste expérience au cabinet », a déclaré le président de Crowell & Moring, Philip T. Inglima. « Notre croissance récente à Londres répond à la demande croissante de nos clients. Cette démarche nous permet d'offrir à nos clients une équipe dynamique et de haut niveau d'avocats financiers pour structurer des transactions et élaborer des solutions pour nos clients », ajoute-t-il.

Avant de rejoindre le groupe, Knight travaillait au bureau londonien de Squire Patton Boggs en tant qu'associé au sein du groupe chargé du droit bancaire et du financement par emprunt du cabinet. Son arrivée fait suite à celle de Robin Baillie, Paul Muscutt et Cathryn Williams, qui ont rejoint le bureau de Crowell & Moring à Londres en février. Au cours des prochaines semaines, Knight sera accompagné au cabinet par les associés Seye Olufunwa et Mark Forster, des collègues de son ancien cabinet.

« Ce n'est qu'un exemple de plus de la manière dont nous prévoyons de développer stratégiquement notre équipe ici et de faire du bureau une force formidable à Londres », a déclaré l'associé directeur du bureau londonien du cabinet, Robert Weekes, qui est arrivé en janvier pour piloter la croissance du cabinet au Royaume-Uni.

« Je suis ravi d'unir mes forces à celles d'un cabinet international aussi prestigieux », a déclaré Knight. « Il s'agit d'une merveilleuse occasion de créer un groupe de premier plan dans le domaine des crédits adossés à l'actif au sein d'un cabinet qui est manifestement en pleine évolution sur le marché juridique londonien. J'ai hâte de retrouver l'une des équipes de spécialistes des crédits adossés à l'actif les plus respectées de l'industrie. En comptant sur des valeurs sûres comme Robert Weekes, Cathryn Williams et Paul Muscutt, notre équipe dispose d'un effectif solide pour résoudre les problèmes les plus complexes de nos clients », a déclaré Knight.

« La nouvelle équipe financière possède une expérience approfondie en ce qui concerne la représentation de prêteurs américains et la mise à disposition de facilités aux emprunteurs non américains au Royaume-Uni, en Europe et en Asie », ajoute Knight. « Crowell & Moring a la force et la portée géographique nécessaires pour développer cette activité à un niveau supérieur et d'aller encore plus loin », rajoute-t-il.

De 2007 à 2012, Knight a également agi à titre de conseiller juridique bénévole sur invitation auprès du Asset Based Lending Committee (Comité des crédits adossés à l'actif) d'Asset Based Finance Association (aujourd'hui connue sous le nom de UK Finance), une association qui représente les intérêts des principaux fournisseurs de financement adossés à l'actif au Royaume-Uni. À ce titre, Knight a dirigé le projet de l'association visant à élaborer des formulaires recommandés pour la documentation consortiale de crédits adossés à l'actif destinés aux participants du marché britannique. Knight a également été membre du groupe de travail sur le financement de la chaîne d'approvisionnement créé à la demande de la Banque d'Angleterre et présidé par l'Association of Corporate Treasurers (Association des trésoriers d'entreprise).

Knight a obtenu son diplôme en droit avec mention de l'Université de Liverpool. Il est conférencier invité à la faculté de droit de l'Université de Nottingham et est intervenu dans de nombreuses conférences juridiques et industrielles au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

Lydia Taylor et Stefanie Atchinson ayant rejoint le groupe en avril pour travailler avec Robin Baillie, le bureau de Crowell & Moring à Londres continue de se développer dans d'autres domaines d'activité.

À propos de Crowell & Moring LLP

Crowell & Moring LLP est un cabinet juridique international qui compte environ 540 avocats représentant des clients dans le cadre de litiges et d'arbitrages ainsi que de questions réglementaires et transactionnelles. Le cabinet est reconnu à l'échelle internationale pour sa représentation d'entreprises figurant au Fortune 500 dans des litiges à enjeux élevés, ainsi que pour son engagement continu envers le service bénévole et la diversité. Le cabinet a des bureaux à Washington, D.C., New York, Los Angeles, San Francisco, Orange County, Londres et Bruxelles.

