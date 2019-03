Invitation aux médias - Célébration du 60e anniversaire de la Voie maritime du Saint-Laurent à l'occasion de l'ouverture de la saison de navigation 2019





La Voie maritime devient le premier système d'écluses a utilisé l'amarrage mains libres à travers le monde

ST-LAMBERT, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'ouverture de la saison de navigation 2019, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent célébrera le 60e anniversaire de la Voie maritime du Saint-Laurent avec le dévoilement d'une plaque commémorative par le ministre des Transports, Marc Garneau, remerciant les travailleurs du passé et de maintenant pour leurs efforts visant à transformer le système écluses en un des plus modernes à ce jour.

La Voie maritime du Saint-Laurent devient la première au monde à utiliser l'amarrage mains libres dans ses écluses. Ce système innovant permet de sécuriser les navires lors de l'éclusage au moyen de ventouses montées sur des rails à l'intérieur des murs du sas, au lieu d'être sécurisés par des câbles traditionnels. Un nombre limité de médias auront la possibilité de visiter les installations, y compris le centre de contrôle à distance qui gère le système d'amarrage mains libres.

Le Federal Kumano, qui servira de navire d'ouverture, soulignera à la fois l'anniversaire de la Voie maritime et le 75e anniversaire de Fednav, une des plus importantes compagnies canadiennes de transport maritime.

QUOI : Célébration du 60e anniversaire de la Voie Maritime du Saint-Laurent et l'ouverture officielle de la saison de navigation 2019 OÙ : Écluse de Saint-Lambert : 151, rue de l'Écluse, Saint-Lambert, QC, J4R 2V6 QUAND : Le mardi 26 mars, 2019, à 9 h QUI : L'honorable Marc Garneau, Ministre des Transport du Canada

Madame Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux Transports

Monsieur Joel Szabat, sous-secrétaire adjoint, Département des transports américain

Monsieur Terence Bowles, président et chef de la direction, Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Craig Middlebrook, administrateur adjoint, Saint Lawrence Seaway Development Corporation (États-Unis)

Monsieur Paul Pathy, président et chef de la direction, Fednav











En raison des règles de sécurité qui régissent l'accès à l'écluse, veuillez confirmer votre présence en vous inscrivant sur notre salle de presse virtuelle avant le vendredi 22 mars. Notez qu'un nombre limité de journalistes auront accès à certaines zones. De plus, votre inscription vous permettra de soumettre des demandes d'entrevue.

À propos de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) a été créée en 1998 comme une corporation à but non lucratif par le gouvernement du Canada. Elle gère et exploite les installations canadiennes de la Voie maritime du Saint- Laurent, entre Montréal et le lac Érié. Plus de détails à www.greatlakes-seaway.com.

