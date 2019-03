Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie





OTTAWA, le 20 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, nous nous joignons aux francophones au Canada et à travers le monde pour célébrer la langue française ainsi que la diversité et la richesse de la culture francophone.

« Les communautés francophones sont au coeur de notre histoire, de notre patrimoine et de notre identité en tant que pays. Au fil des siècles, elles ont joué un rôle primordial pour bâtir notre pays. Si le Canada est aujourd'hui un endroit dynamique, ouvert et inclusif, c'est en grande partie grâce à la vision des francophones et à leur travail acharné.

« La langue française nous lie également aux communautés francophones partout sur la planète. Fier membre de l'Organisation internationale de la Francophonie, le Canada travaille avec ses partenaires francophones à travers le monde pour promouvoir nos valeurs communes, comme la paix, la démocratie, la diversité et le respect des droits de la personne.

« Cette année, nous soulignons également le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. En accordant un statut égal à nos deux langues officielles, cette loi a permis de faire du Canada non seulement un endroit plus juste, mais un pays plus prospère et plus fort.

« Le gouvernement du Canada travaille fort pour appuyer nos communautés francophones et protéger leurs droits, particulièrement pour les communautés linguistiques en situation minoritaire. Grâce à notre Plan d'action pour les langues officielles, nous réalisons l'investissement le plus important de l'histoire canadienne à ce chapitre. Les communautés francophones font partie intégrante de notre identité canadienne. Si nous voulons veiller à la force du Canada, nous devons contribuer au rayonnement du français et faire entendre la voix des Canadiens qui le parlent à travers le pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à participer aux activités organisées dans leurs communautés pour souligner cette journée importante. Je souhaite également à tous ceux qui la célèbrent, ici au pays et à travers le monde, une merveilleuse Journée internationale de la Francophonie. »

