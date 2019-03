SNC-Lavalin a obtenu la Compliance Leader Verification de l'institut Ethisphere





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir de vous annoncer que l'entreprise a obtenu la prestigieuse Compliance Leader Verification de l'institut Ethisphere (en anglais), un centre indépendant de recherches, de pratiques exemplaires et de leadership éclairé. La Compliance Leader Verification est exclusivement octroyée aux entreprises ayant le meilleur programme d'éthique et de conformité de l'industrie et investissant de manière dynamique des ressources dans la conformité, ce qui transmet le message clair que l'organisation l'obtenant prend ces questions au sérieux. Cette attestation est valide jusqu'à la fin de l'année 2020.

« La reconnaissance d'Ethisphere est une preuve de nos efforts pour bâtir un solide programme d'éthique et de conformité, a déclaré Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. C'est en nous comparant aux meilleures entreprises que nous continuerons à améliorer les éléments, la structure et les processus de notre programme. Je tiens à remercier tous nos employés pour leur engagement à promouvoir une culture d'intégrité. »

Ethisphere a mené une évaluation rigoureuse de notre programme d'intégrité et l'a comparé à l'ensemble des données des World's Most Ethical Companies de 2018, qui fournit un aperçu des programmes et des pratiques des entreprises de premier plan partout dans le monde. La performance de SNC-Lavalin a été évaluée selon six domaines principaux : les structures et les ressources du programme; les perceptions de la culture éthique, les normes écrites, la formation et la communication; l'évaluation des risques; la surveillance et la vérification; la mise en application; les mesures disciplinaires et celles d'encouragements.

« Nous avons le plaisir d'accorder l'attestation Compliance Leader VerificationMD à SNC-Lavalin, a annoncé Erica Salmon Byrne, vice-présidente directrice d'Ethisphere. La structure du programme est exemplaire; il adopte de nombreuses pratiques avant-gardistes qui reflètent la sincérité de l'engagement de l'entreprise à être intègre dans toutes ses actions. De plus, le leadership manifeste de Neil Bruce et de Hentie Dirker, montre à quel point ils souhaitent mener les activités en suivant la bonne voie, et transmet ce message aux employés de SNC-Lavalin partout dans le monde. »

« Nous considérons cette marque de reconnaissance comme la validation de tous nos efforts pour implanter une culture permettant à tous les employés de comprendre pourquoi notre entreprise a choisi une telle approche en matière d'éthique et de conformité, a ajouté Hentie Dirker, Ph. D., chef de l'intégrité, SNC-Lavalin. Cependant, même si nous pouvons être fiers d'avoir reçu cette attestation, nous continuerons à chercher des occasions de croissance et d'amélioration. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures, Énergie propre, Énergie nucléaire et ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projets). Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet, maintenant intégrée dans nos secteurs. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 07:45 et diffusé par :