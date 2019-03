TIm Hortons® lance FidéliTim (MC), son tout nouveau programme de fidélisation





FidéliTimMC vous permet d'obtenir gratuitement un café, un thé ou une pâtisserie après sept visites

TORONTO, le 20 mars 2019 /CNW/ - Le chiffre sept va très bientôt devenir le chiffre préféré des invités de Tim Hortons. C'est non seulement le chiffre qui figurait sur le chandail du légendaire hockeyeur Tim Horton, mais en plus, à compter d'aujourd'hui, les invités recevront une récompense après avoir effectué sept visites chez Tim Hortons grâce au programme FidéliTim.

FidéliTim permettra aux Canadiens de recevoir gratuitement un café ou un thé chaud (de n'importe quel format) ou une pâtisserie (Timbits et bagels exclus) après sept visites chez Tim*.



FidéliTim est un programme simple et facile d'utilisation :

Visitez n'importe quel restaurant Tim Hortons admissible au Canada pour recevoir une carte FidéliTim réutilisable;

ou

admissible au pour recevoir une carte FidéliTim réutilisable; Téléchargez FidéliTim sur votre portefeuille numérique ou votre appareil Apple ou Android pour l'utiliser de la même façon que la carte FidéliTim réutilisable;

ou

Téléchargez la nouvelle appli Tim Hortons mise à jour, qui vous permet de suivre votre statut, numériser vos récompenses et commander vos produits préférés pour accumuler des visites et réclamer vos récompenses.

« Les invités de Tim Hortons sont parmi les plus fidèles au Canada et FidéliTim nous offre l'occasion de les remercier », confie Alex Macedo, président de Tim Hortons. « Nos invités nous ont indiqué qu'ils voulaient un programme de fidélisation simple qui permet de réclamer facilement des récompenses, et c'est pourquoi nous offrons une carte réutilisable et une application numérique. »

Les invités peuvent enregistrer leur carte au www.timhortons.com/fidelitim ou avec l'appli numérique pour suivre la progression de leurs visites et sauvegarder leur solde. Pour un temps limité, nos invités recevront une récompense après s'être inscrits et avoir effectué un achat d'au moins 1,50 $.

De plus, Tim Hortons dévoilera de nouvelles offres numériques personnalisées et de nouveaux rabais au cours des prochains mois.

*Une visite correspond à un achat de 50 cents ou plus effectué au moins 30 minutes après la visite précédente. La carte FidéliTim doit être présentée avant le paiement.

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, Tim Hortons® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons® exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons®, veuillez consulter le www.timhortons.com.

