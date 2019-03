PFIZER OBTIENT UNE OPTION EXCLUSIVE POUR ACQUÉRIR LA SOCIÉTÉ DE THÉRAPIE GÉNIQUE, VIVET THERAPEUTICS





Vivet Therapeutics ("Vivet"), une société privée de biotechnologie dédiée au développement de thérapies géniques pour des maladies héréditaires du foie ayant des besoins médicaux significatifs et non satisfaits, et Pfizer Inc. (NYSE : PFE) ont annoncé aujourd'hui que Pfizer a acquis 15% des parts du capital de Vivet ainsi qu'une une option exclusive d'acquisition du capital restant. Pfizer et Vivet collaboreront au développement du produit VTX-801, propriété de Vivet, contre la maladie de Wilson.

La maladie de Wilson est une maladie génétique rare d'origine hépatique et potentiellement mortelle, caractérisée par une accumulation excessive de cuivre dans l'organisme, plus particulièrement dans le foie et le cerveau. Cette pathologie est liée à un dysfonctionnement du transport du cuivre entraînant une toxicité cumulative de celui-ci. Chez les patients atteints de la maladie de Wilson, une mutation monogénique désactive la voie d'excrétion biliaire normale du cuivre, (réduit l'expression de ceruloplasmine) conduisant à une accumulation excessive de cuivre dans le foie et d'autres organes, notamment le système nerveux central. Non traitée, la maladie de Wilson entraîne divers symptômes hépatiques (inflammation, fibrose et cirrhose), neurologiques et psychiatriques, de sévérité variable. C'est une maladie potentiellement mortelle ne pouvant être guérie totalement que par une greffe du foie. Les thérapies existantes pour la maladie de Wilson ont une efficacité sous-optimale ou des effets indésirables importants pour de nombreux patients.

Jean-Philippe Combal, Co-Fondateur et Président de la Société Vivet Therapeutics, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l'arrivée de Pfizer en tant qu'actionnaire et partenaire qui nous aidera à poursuivre nos efforts de développement de traitements pour les patients souffrant de troubles héréditaires du foie. Cet investissement démontre clairement la valeur des approches innovantes de Vivet en thérapie génique. »

Mikael Dolsten, Chef de la direction scientifique et Président mondial de Pfizer dans les domaines de la recherche, du développement et de la médecine, a déclaré : « Pfizer s'efforce d'améliorer de manière significative la vie des patients atteints de maladies rares. Notre partenariat avec Vivet représente une avancée importante au niveau de l'engagement de Pfizer de collaborer avec la communauté scientifique et accélérer le développement de notre portefeuille de thérapie génique. »

L'expertise de Pfizer combinée à celle de Vivet dans le domaine de la thérapie génique à base d'AAV pour les maladies métaboliques offre l'occasion de mettre au point un médicament révolutionnaire qui pourrait réellement améliorer la vie des patients atteints de la maladie de Wilson. « VTX-801 pourrait constituer une option thérapeutique potentiellement transformatrice pour les patients atteints de la maladie de Wilson en s'attaquant directement à la cause sous-jacente de la maladie, à savoir l'impossibilité d'excréter du cuivre en raison d'une mutation du gène qui code pour cette fonction », a déclaré Seng Cheng, Senior Vice-Président et Directeur scientifique de l'unité de recherche sur les maladies rares de Pfizer.

Selon les termes de l'accord, Pfizer a versé environ 45 millions d'euros lors de la signature et pourrait verser jusqu'à 560 millions d'euros, incluant le paiement de la levée de l'option, sous réserve de la réalisation de certains jalons cliniques, réglementaires et commerciaux. Pfizer peut exercer son option d'acquérir 100% de Vivet à la suite de l'obtention par la société de certaines données de l'essai clinique de phase I / II pour VTX-801. Dans le cadre de cet accord, Monika Vnuk, M.D., Vice-Présidente Worldwide Business Development chez Pfizer, rejoindra le conseil d'administration de Vivet. Les autres termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Gloria Gonzalez-Aseguinolaza, Co-Fondatrice et Directrice scientifique de Vivet, a déclaré : « Le potentiel de VTX-801 a déjà été démontré dans des modèles précliniques et notre partenariat avec Pfizer contribuera à accélérer le développement de VTX-801 et à étendre nos autres technologies innovantes. »

En plus de son programme dans la maladie de Wilson, Vivet développe des programmes de thérapie génique ciblant le foie pour la cholestase intrahépatique progressive familiale (PIFC) dans le traitement des anomalies de l'excrétion de la bile, et la citrullinémie pour les anomalies du cycle de l'urée, entraînant une accumulation d'ammoniac et d'autres substances toxiques dans le sang.

Vivet Therapeutics

Vivet Therapeutics est une société de biotechnologie émergente développant de nouveaux traitements de thérapie génique pour des maladies métaboliques héréditaires rares.

Vivet possèdeun portefeuille diversifié de thérapies géniques reposant sur de nouvelles technologies de virus adéno-associés (AAV), développées grâce à son partenariat et à sa licence exclusive avec la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), une fondation à but non lucratif située au Centro de Investigación Medica Aplicada (CIMA), à l'Université de Navarre basée à Pampelune en Espagne.

Le programme principal de Vivet, le VTX-801, est une nouvelle thérapie génique expérimentale pour la maladie de Wilson, qui a obtenu la désignation de médicament orphelin (ODD) par la Food and Drug Administration (FDA) et la Commission européenne (CE). Cette maladie génétique rare est causée par des mutations du gène codant pour la protéine ATP7B, ce qui réduit la capacité du foie et d'autres tissus à réguler les niveaux de cuivre, entraînant des lésions hépatiques graves, des symptômes neurologiques et potentiellement la mort.

Vivet bénéficie du soutien d'investisseurs internationaux du secteur des sciences de la vie, parmi lesquels Novartis Venture Fund, Roche Venture Fund, HealthCap, Columbus Venture Partners, Ysios Capital, Kurma Partners et Idinvest Partners.

En outre, pour en savoir plus, visitez notre site Web sur www.vivet-therapeutics.com et suivez-nous sur Twitter @Vivet_tx et LinkedIn.

