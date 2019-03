ESR lance des étuis pour les derniers iPad Air et iPad mini





WILMINGTON, Delaware, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- ESR, une marque populaire d'accessoires de protection pour tablettes et téléphones smart, a lancé de nouveaux étuis avec des designs de classe comme le Yippee Smart et d'autres nouveautés, "le Rebound", offrant la meilleure protection minimaliste au nouvel iPad Air 10,5 pouces et l'iPad mini 7,9 pouces d'Apple.

« La gamme Yippee d'ESR est connue comme un standard d'étuis pour les iPad approuvés par plus de deux millions de communautés universels, et nos dernières affaires s'appuient également sur cette expérience », déclara Tim Wu, PDG d'ESR, « La nouvelle collection pour iPad 2019 a conservé une esthétique minimaliste tout en fournissant bien sûr une protection fiable.»

Chaque gamme présentant des couleurs vives, des matériaux légers et haut de gamme, et une protection maximale contre les chutes et les chocs accidentels pour s'adapter à différent occasion, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement.

Disponibles dès maintenant, les étuis de protection ESR pour iPad 2019:

Étui à trois volets Yippee Smart

Couverture folio brillante avec mise en veille/réveil automatique

Support stable à trois volets qui maintient l'iPad à 65° pour la visualisation ou à 30° pour taper.

Résistant aux rayures et aux empreintes digitales

Protection intégrale avec découpes précises pour les ports et la caméra

Couleur disponible : Noir, bleu, rose doré, gris (plus de couleurs à l'avenir)

Coque rigide Yippee

Couverture arrière fine compatible avec le clavier smart d'Apple

Résistant aux rayures et aux empreintes digitales

Finition mat non dérapant

Protection maximale au dos et du latéral avec découpes précises pour les ports

Couleur disponible: Transparente

Étui à trois volets Rebound Smart

Couverture folio caoutchoutée lisse avec mise en veille/réveil automatique

Dos en TPU souple haut de gamme amortissant les chocs avec angles rembourrés

Support stable à trois volets qui maintient l'iPad à 65° pour la visualisation ou à 30° pour taper

Protection intégrale

Couleur disponible: Noir, bleu, rose doré, vert (plus de couleurs à l'avenir)

Étui iPad avec Porte-Stylo Rebound

Porte-Stylo Apple Pencil intégré

Couverture folio caoutchoutée lisse avec mise en veille/réveil automatique

Dos en TPU souple haut de gamme amortissant les chocs, et avec angles rembourrés

Support stable à trois volets qui maintient l'iPad à 65° pour la visualisation ou à 30° pour taper

Protection intégrale

Couleur disponible : Noir, bleu. Uniquement compatible avec l'iPad Air

Étui folio Urban Premium

Porte-Stylo Apple Pencil

Tissu à mailles moderne ou motif extérieur grain de bois en similicuir

Dos en polycarbonate pur avec découpe pour dissipation thermique

Couverture folio avec mise en veille/réveil automatique et support réglable

Protection intégrale

Couleur Disponible: Chevalier, Twilight, Charbon de bois, le Ciel

Étui à trois volets Marbre

Extérieur sophistiqué avec style marbre

Couverture folio smart avec mise en veille/réveil automatique

Support stable à trois volets qui maintient l'iPad à 65° pour la visualisation ou à 30° pour taper

Protection intégrale

Disponible en sierra blanche

À propos d'ESR

ESR, fondé en 2009 avec la vision de créer des accessoires électroniques qui simplifient la vie, est actuellement bien connu dans le monde entier avec plus de 50 millions de clients. Les produits les plus vendus, tels que l'étui pour iPad ESR Yippee et l'étui ESR Slim Clear Soft TPU, garantissent une base solide pour la croissance, tandis que la société continue à créer davantage de produits de haute qualité, notamment des chargeurs, des écouteurs, des accessoires pour voiture et etc.

