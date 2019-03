/R E P R I S E -- Avis aux médias - La CSQ à Québec les 20, 21 et 22 mars - Conseil général, commission parlementaire, rassemblement et présence au huis clos du budget sont au menu/





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) sera présente dans la Capitale nationale les 20, 21 et 22 mars pour la tenue de son conseil général (CG). D'autres activités publiques sont également au programme. La CSQ et la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) seront notamment entendues par les membres de la Commission de la culture et de l'éducation dans le cadre des consultations particulières et des auditions publiques portant sur le projet de loi n° 12. La CSQ tiendra un rassemblement le 21 mars, jour du dépôt du budget du Québec et prendra part au huis clos. Voici le détail de ces activités.

Aide-mémoire

Projet de loi n° 12

La présidente de la CSQ, Sonia Ethier, et la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement FSE-CSQ, Josée Scalabrini, seront entendues dans le cadre des consultations particulières et des auditions publiques de la Commission de la culture et de l'éducation (CCE) portant sur le projet de loi n° 12, Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre l'encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées. Un mémoire conjoint sera déposé.

Quand : Mercredi 20 mars 2019 Où : Hôtel du Parlement, salle Louis-Hippolyte-Lafontaine

1045, rue des Parlementaires

Québec Heure : 15 h



Note : Mesdames Ethier et Scalabrini seront disponibles pour accorder des entrevues vers 16 h, après les auditions de la CCE.

Rassemblement des membres de la CSQ

Les membres de la CSQ profiteront du dépôt du budget pour tenir un rassemblement afin de lancer un message clair au nouveau gouvernement. Ayant pour thème « Dans les services publics, faut que ça change. Maintenant! ». Ce rassemblement vise à rappeler au gouvernement l'importance de respecter ses engagements et de réinvestir massivement dans les services publics, notamment en éducation et en santé.

Quand : Jeudi 21 mars 2019 Où : Devant le Centre des congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque Est

Québec Heure : 7 h 30 à 8 h 30



Note : Prise d'images et possibilité d'entrevues sur place avec la présidente de la CSQ.

Huis clos du budget du Québec

La CSQ sera présente au huis clos sur le budget du Québec. La présidente de la CSQ, Sonia Ethier, sera disponible pour commenter le budget pendant le huis clos et après ce dernier, vers 16 h 15.

Quand : Jeudi 21 mars 2019 Où : Centre des Congrès de Québec, salle 2000

1000, boul. René-Lévesque Est

Québec Heure : Pendant le huis clos et vers 16 h 15

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

