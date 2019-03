Protection des retraités et anciens travailleurs en cas de faillite - Budget Morneau : trop tôt pour crier victoire





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos presse le gouvernement de mettre au jeu rapidement son projet de loi pour mieux protéger les retraités et les anciens travailleurs en cas de faillite, afin qu'il soit débattu à la session parlementaire du printemps.

«?Le gouvernement a annoncé une intention d'agir pour mieux protéger les retraites. Cela montre au moins qu'il reconnaît le problème. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Il reste maintenant à voir s'il mettra sur la table une vraie solution ou seulement une mesure cosmétique. Et surtout, on espère qu'il procédera rapidement ce printemps plutôt que d'en faire une promesse électorale?», fait valoir le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Au cours des deux dernières années, le Syndicat des Métallos a rencontré environ 200 députés, toutes allégeances confondues, pour les convaincre de mieux protéger les bénéfices de retraites et les assurances en cas de faillite d'entreprise. Une nouvelle période intensive de rencontres avec les députés fédéraux est prévue au début mai à ce sujet.

Dans le plan budgétaire déposé hier, le ministre des Finances Bill Morneau annonce d'éventuels changements législatifs «?pour mieux protéger les régimes de pensions offerts par l'employeur en cas d'insolvabilité de l'entreprise?». Il reste toutefois vague sur la façon dont il compte s'y prendre pour empêcher que les retraités et anciens travailleurs se retrouvent devant des miettes ou une assiette vide une fois que les principaux créanciers seront passés.

«?Nous avons bien hâte de voir la nature exacte de ces changements législatifs. Est-ce que les régimes de retraite seront considérés comme des créances prioritaires en cas de faillite? Le discours de M. Morneau n'est pas encore clair à ce sujet. Nous allons talonner le gouvernement tant qu'il n'aura pas vraiment implanté des mesures qui protègent les retraités et les anciens travailleurs?», ajoute Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

