Avis aux médias : Le CPQ sera au huis clos du budget de Québec

MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général du CPQ (Conseil du patronat du Québec), Yves-Thomas Dorval sera présent au huis clos des médias pour le dévoilement du budget provincial 2019-2020. Après la levée du huis clos, il sera disponible pour répondre aux demandes des médias et pour faire part du point de vue des employeurs quant aux mesures qui seront annoncées par le ministre des Finances du Québec.

Le CPQ surveillera les mesures prévues en matière de :

Main-d'oeuvre : le défi économique numéro un

Fardeau réglementaire des entreprises et législation du travail

Capacité des entreprises à innover, à croître et à diversifier leurs marchés

Finances publiques, agilité de l'État et infrastructures

Économie verte et lutte aux changements climatiques

Quoi : Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ commentera le budget de Québec Où : Centre des congrès de Québec Quand : Jeudi, 21 mars 2019 à 16h

À propos du CPQ :

Regroupant depuis 50 ans plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. www.cpq.qc.ca

