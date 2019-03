Michter's sort le whisky US*1 Barrel Strength Rye





LOUISVILLE, Kentucky, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le distillateur de Louisville sortira son Michter's US*1 Barrel Strength Kentucky Straight Rye Whiskey en avril 2019.

Pamela Heilmann, maître-distillateur de Mitcher's, ne cache pas son enthousiasme. « Depuis mon arrivée chez Michter's, j'ai appris à apprécier toutes les qualités du whisky rye américain. Je pense que ce whisky US*1 Barrel Strength Rye est vraiment exceptionnel », note-t-elle. Andrea Wilson, maître du vieillissement chez Mitcher's, partage l'enthousiasme de Pam pour cette sortie. « L'augmentation de la quantité de maïs et d'orge maltée utilisée dans la recette de ce whisky à base de seigle permet au fût de transformer le produit en un rye whisky extrêmement onctueux, riche et complexe avec une élégance en bouche », explique-t-elle.

Le US*1 Barrel Strength Rye est un produit provenant d'un fût unique et le proof (titre alcoolique) moyen des fûts de cette production d'avril 2019 est de 110,8 degrés. Le prix de vente conseillé aux États-Unis est de 75 $ pour une bouteille de 750 ml. Selon le président de Michter's, Joseph J. Magliocco, l'idée de proposer un whisky de seigle brut de fût est venue après avoir dégusté plusieurs échantillons provenant de différents fûts à la distillerie. « Nous goûtions les fûts de Michter's US*1 Single Barrel Rye avant de les mettre en bouteille et nous nous disions : "Waouh ! C'est excellent" », raconte Joseph J. Magliocco.

Le travail de Michter's s'inscrit dans une riche et longue tradition de création de whiskies américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Le portefeuille très apprécié de Michter's comprend du bourbon, du rye whisky, du whisky sour mash et du whisky américain, chacune de ses offres en production limitée étant vieillie jusqu'à atteindre une maturité optimale. En novembre 2018, une bouteille de bourbon de Michter's s'est vendue plus de 17 000 $ lors d'une vente aux enchères caritative. En janvier 2019, Michter's a été nommée « marque de whisky américain la plus populaire » par le magazine Drinks International dans son rapport annuel sur les marques. Le whisky US*1 Sour Mash de Michter's a été nommé « whisky de l'année 2019 » par The Whisky Exchange, une première pour un whisky américain.

Outre sa distillerie de Fort Nelson, qui vient d'ouvrir au public, Michter's possède également une autre distillerie à Louisville, dans le secteur de Shively, ainsi qu'une exploitation agricole de 59 hectares à Springfield, dans le Kentucky. Pour plus d'informations, consultez www.michters.com et suivez-nous sur Instagram , Facebook , et Twitter .

