Nouvelle étude de la GSMA : l'écosystème mobile de la Chine équivaut à 5,5 % du PIB du pays





L'écosystème mobile de la Chine a apporté l'an dernier une valeur ajoutée de 5 200 milliards de RMB (750 milliards USD) à l'économie du pays, soit 5,5 % du PIB de la Chine en 20181, selon un nouveau rapport de la GSMA. Les données figurent dans la toute première édition chinoise de la série de rapports de la GSMA sur l'économie mobile, qui est publiée aujourd'hui lors d'une table ronde spéciale à Pékin pour discuter des derniers développements de l'industrie mobile chinoise à l'aube de la 5G.

"Notre nouveau rapport décrit comment l'industrie mobile chinoise a été un des principaux moteurs de la croissance économique, de l'inclusion et de la modernisation - créant une nouvelle génération de consommateurs numériques et transformant l'industrie et la société", a déclaré Mats Granryd, Directeur général de la GSMA. "Après avoir dépensé des milliards au cours de la dernière décennie pour déployer des réseaux 4G dans tous les coins du pays, les opérateurs de téléphonie mobile chinois sont maintenant prêts à investir 401 milliards de RMB (58 milliards USD) supplémentaires sur deux ans pour préparer et commencer le déploiement de la 5G, posant les fondations pour faire de ce pays un marché mondial 5G majeur".

Les éléments du rapport :

La Chine est le plus grand marché de la téléphonie mobile au monde, avec près de 1,2 milliard d'abonnés uniques 2 à la fin de 2018, soit 82 % de la population du pays ;

à la fin de 2018, soit 82 % de la population du pays ; Plus des deux tiers (69%) des connexions mobiles en Chine 3 sont des smartphones, dont l'adoption devrait atteindre 88 % des connexions d'ici 2025 ;

sont des smartphones, dont l'adoption devrait atteindre 88 % des connexions d'ici 2025 ; 77 % des connexions chinoises fonctionnent actuellement sur des réseaux 4G - l'adoption de la 4G culminera dans les années à venir avant de chuter à mesure que les consommateurs migreront vers la prochaine génération de services mobiles ;

La Chine devrait devenir l'un des principaux marchés 5G du monde avec 460 millions de connexions 5G prévues d'ici 2025, ce qui représenterait 28 % de toutes les connexions de la Chine à ce stade ;

La contribution économique de l'écosystème mobile chinois de 5 200 milliards de RMB (750 milliards USD) en 2018 devrait atteindre les 6 000 milliards USD (870 milliards USD) d'ici 2023 ;

L'écosystème mobile de la Chine a soutenu directement et indirectement 8,5 millions d'emplois en 2018 et a contribué aux finances publiques du gouvernement à hauteur de 583 milliards de RMB (84 milliards USD).

Le nombre de connexions cellulaires homologuées pour l'IdO en Chine s'élevait à 672 millions à la fin de 2018, prenant en charge diverses applications industrielles et pour les villes intelligentes.

Le nouveau rapport "L'économie mobile en Chine 2019" est rédigé par l'unité de Renseignement de la GSMA, le centre de recherche de la GSMA. Pour accéder au rapport complet et aux infographies connexes, veuillez visiter le site : www.gsma.com/mobileeconomy/china/

-FIN-

1 La contribution au PIB comprend les opérateurs de téléphonie mobile (1,0 % du PIB), les industries connexes (1,1 %), la contribution indirecte (0,7 %) et les gains de productivité (2,7 %).

2 Un abonné mobile unique représente une personne qui peut prendre en compte plusieurs connexions SIM.

3 La Chine comptait 1,5 milliard de connexions SIM en 2018 (à l'exclusion de l'IdO cellulaire sous licence), chiffre qui devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2025.

