HCL et Xerox élargissent leur partenariat stratégique pour accélérer la transformation opérationnelle





HCL Technologies (HCL), une société technologique de premier plan et d'envergure mondiale, a annoncé avoir signé un accord de services gérés avec Xerox (NYSE : XRX). Selon les termes de cet accord, HCL gérera une partie des services partagés de Xerox, notamment les fonctions générales d'administration et de support, dont certaines fonctions liées aux technologies de l'information et à la finance (à l'exclusion de la comptabilité). En tirant parti de l'échelle et des capacités mondiales de HCL, Xerox va transformer stratégiquement ses services partagés en opérations numériques axées sur les processus et la technologie.

Cet accord de sept ans portant sur un montant graduel de 1,3 milliard USD se fonde sur le succès de la relation Xerox-HCL, qui a débuté en 2009 avec l'ingénierie produits et les services de support. En vertu de cet accord, HCL gère actuellement certains aspects des activités d'ingénierie mécanique, électrique et logicielle de Xerox, pour les gammes de produits d'imprimerie et d'imagerie. Ensemble, HCL et Xerox ont déposé 215 brevets américains, et créé des laboratoires de recherche et développement de classe mondiale, qui sont étroitement intégrés à l'infrastructure et aux normes de Xerox.

« Ce partenariat élargi témoigne de la solide relation entre Xerox et HCL qui s'est développée au fil des nombreuses collaborations des dix dernières années », a déclaré C Vijayakumar, président et chef de la direction, de HCL Technologies. « C'est un accord gagnant-gagnant. Xerox bénéficiera de notre envergure mondiale, de nos processus qui sont les meilleurs de leur catégorie, de nos investissements dans l'intelligence artificielle, de notre automatisation des processus robotiques, et de nos outils de transformation. HCL de son côté bénéficiera d'un accord à long terme qui lui permettra de fournir un support produit et des services administratifs à Xerox. »

« L'évolution de nos services partagés est à l'image de notre culture d'amélioration continue, et va nous permettre de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients, tout en générant des économies de coûts considérables qui pourront être réinvesties dans l'entreprise », a confié pour sa part Steve Bandrowczak, président et chef de l'exploitation, chez Xerox. « Nous avons choisi HCL comme partenaire dans le cadre de cette initiative stratégique en raison de nos bons antécédents de collaboration et de nos valeurs communes. »

Dans le cadre de l'accord, un groupe d'employés de Xerox travaillera désormais sous l'égide de HCL (sous réserve du respect des exigences de consultation du Comité d'entreprise européen et de la réglementation relative à l'emploi). Les employés qui seront transférés chez HCL auront l'opportunité de faire partie d'une grande entreprise technologique mondiale.

À propos de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) est une société technologique de premier plan et d'envergure mondiale, qui aide les entreprises internationales à repenser et à transformer leurs activités, par le biais des technologies numériques. HCL opère dans 44 pays, et son chiffre d'affaires consolidé pour les 12 mois clos le 31 décembre 2018 s'est élevé à 8,4 milliards USD. HCL se concentre sur la fourniture d'un portefeuille de services intégrés, reflété par sa stratégie de croissance selon les Modes 1?2?3. Le Mode 1 englobe les services de base dans les domaines des applications, de l'infrastructure, de l'externalisation des processus métiers (Business process outsourcing, BPO) ainsi que les services d'ingénierie et de R&D, en tirant parti de DRYiCETM Autonomics pour transformer le paysage commercial et informatique des clients, en les rendant « lean » et « agiles ». Le Mode 2 met l'accent sur des offres intégrées des services numériques et analytiques, d'IoT WoRKStm, de services natifs en nuage, de services de cybersécurité et de services GRC centrés sur l'expérience et les résultats, afin de générer des résultats commerciaux et de permettre la numérisation de l'entreprise. La stratégie en Mode 3 est axée sur les écosystèmes et crée des partenariats IP innovants pour permettre le développement de produits et de plates-formes. HCL exploite son réseau mondial de laboratoires intégrés de co-innovation et ses capacités de distribution mondiales pour fournir une prestation multiservice holistique dans des secteurs clés, notamment les services financiers, la fabrication, les télécommunications, les médias, l'édition, le divertissement, la vente au détail et les BCE, les sciences de la vie et les soins de santé, le pétrole et le gaz, l'énergie et les services publics, les voyages, les transports et la logistique, ainsi que les services gouvernementaux. Avec à son actif 132 328 professionnels de différentes nationalités, HCL s'attache à créer de la valeur réelle pour ses clients en établissant « Des relations qui vont au-delà du simple contrat ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hcltech.com.

Remarque : Pour recevoir des flux d'actualités RSS, visitez https://www.news.xerox.com. Pour des commentaires ouverts, des perspectives et des points de vue de l'industrie, visitez http://twitter.com/xerox, http://connect.blogs.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.linkedin.com/company/xerox et http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox® est une marque commerciale de Xerox aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Déclarations prévisionnelles

https://www.hcltech.com/media/press_release/forward?looking-statements

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 04:25 et diffusé par :