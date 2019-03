Persado intègre l'accélérateur technologique Lafayette Plug and Play





Persado est le pionnier et le leader de la mise en application de l'intelligence artificielle au service du langage : l'entreprise libère le pouvoir des mots afin de créer les messages marketing les plus performants. Aujourd'hui, Persado a annoncé son intégration au programme de trois mois organisé par l'accélérateur commercial Lafayette Plug and Play. Cette intégration renforce l'effort que fait Persado pour répondre à la demande des marchés français et européen du retail et de l'e-commerce, et y consolide ainsi sa présence en tant que solution IA de premier plan.

Lafayette Plug and Play stimule le développement d'entreprises innovantes, en les mettant en relation avec les retailers et les mentors de son réseau. L'accélérateur est issu d'un partenariat entre le Groupe Galeries Lafayette et le centre technologique Plug and Play, un accélérateur d'innovation basé dans la Silicon Valley. Pour cette sixième promotion, ce sont 216 candidats qui ont été examinés en tout. Persado figure parmi la sélection des 16 entreprises B2B les plus prometteuses.

« Persado est honoré et fier de prendre part à Lafayette Plug and Play. Notre sélection traduit la volonté des retailers, des entreprises d'e-commerce et des marques de revoir de façon particulièrement innovante l'approche de leurs campagnes marketing. En libérant le pouvoir des mots, les retailers sont gagnants sur l'ensemble du parcours client, et augmentent leur chiffre d'affaires », a déclaré Mario Imparato, Senior Vice President Europe de Persado. « Lafayette Plug and Play est un programme extraordinaire qui met en lien des dirigeants novateurs avec des technologies à l'avant-garde, telles que Persado. Les solutions innovantes qu'il permet d'adopter ont un impact commercial sans précédent et constituent l'avenir du retail. »

Persado collabore déjà avec plus de 250 des plus grandes marques mondiales. Aujourd'hui, c'est en France que l'entreprise accélère à vive allure l'implantation de sa technologie unique. En utilisant l'IA, les data, la science linguistique et le Machine Learning pour optimiser le matériel créatif marketing, la Message Machine de Persado élimine toute approximation et garantit des résultats traçables et mesurables, que les dirigeants du retail et de l'e-commerce peuvent produire en toute confiance.

À propos de Persado

Persado réinvente la façon dont est créé le matériel créatif en appliquant une certitude mathématique aux mots utilisés dans les communications marketing digitales. Les mots constituent l'ADN du marketing. En libérant le pouvoir des mots, les entreprises sont gagnantes à chaque moment, et font l'expérience de résultats spectaculaires en termes d'engagement vis-à-vis de la marque, ainsi que de performance du revenu sur l'ensemble des canaux digitaux.

Les responsables marketing des plus grandes marques mondiales comptent sur Persado pour renouveler leur matériel digital : le pouvoir des mots est libéré et les émotions des consommateurs engagées, sur l'ensemble du parcours client.

La Message Machine de Persado utilise la sophistication de l'intelligence artificielle, la data science, la science linguistique et le Machine Learning pour générer le message idéal pour chaque campagne. Elle exploite la base de connaissances de langage marketing la plus avancée qui soit, comprenant plus d'un million de mots et d'expressions balisés et évalués. Les professionnels du marketing gagnent une meilleure visibilité, permise par des résultats quantifiables et des estimations étayées par les data. C'est cette visibilité qui leur permet d'identifier les tendances et le langage émotionnel en mesure de les rendre gagnants sur l'ensemble du parcours client, tout en veillant à ce que le message marketing renforce toujours la voix de leur marque.

À propos de Lafayette Plug and Play

Première plateforme d'innovation entièrement dédiée aux métiers du retail et du e-commerce, Lafayette Plug and Play est un accélérateur de startups né du rapprochement entre le groupe Galeries Lafayette et l'accélérateur californien Plug and Play Tech Center. Depuis, 9 autres leaders de l'industrie du retail ont rejoint l'écosystème afin de booster leur transformation digitale. Basé au coeur de Paris, Lafayette Plug and Play a pour vocation d'accompagner le développement des startups françaises et internationales qui transforment le retail ou l'e-commerce et de créer un écosystème vertueux d'innovation autour de ces métiers. Dans le cadre de ses deux promotions annuelles, Lafayette Plug and Play propose aux entrepreneurs un programme unique et très encadré d'une durée de trois mois. Plus d'informations sur lafayetteplugandplay.com

