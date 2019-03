Eurotunnel confie la rénovation de ses Navettes Passagers à Bombardier Transport





BERLIN, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son programme « Mi-Vie » s'étalant de 2018 à 2026, Eurotunnel signe avec Bombardier Transport un contrat pour la rénovation de 9 Navettes « PAX ». Longues chacune de 800 mètres et composées au total de 254 wagons, ces Navettes permettent aux véhicules de tourisme de traverser la Manche en 35 minutes sans que les passagers aient à quitter leur véhicule. Depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche et en 25 ans d'exploitation, ces rames ont assuré en moyenne 300 allers/retours par mois et ont permis à 236 millions de passagers de circuler très simplement entre la France et la Grande-Bretagne.



Le montant du contrat, d'une durée de 7 ans, s'élève à 150 millions d'euros (171 millions de dollars US). Les livraisons des rames se dérouleront entre mi-2022 et mi-2026.

Les équipes françaises et belges de Bombardier Transport1 ont conçu et fabriqué ces Navettes uniques au monde dans les années 1990. Ce premier contrat historique a marqué le début des activités de Bombardier en France qui célèbre cette année ses 30 ans d'implantation sur le site de Crespin dans les Hauts-de-France.



1 Qui a remporté le contrat historique de la fourniture du matériel roulant Transmanche en tant que membre du consortium Euroshuttle Wagon Group



« Acteur majeur de l'industrie ferroviaire, Bombardier met au service d'Eurotunnel son expertise et son expérience pour la rénovation des Navettes transmanche. Ce projet, le plus important en Europe par son ampleur et son ambition, marque une étape importante du développement de notre activité de rénovation et fait de Bombardier le leader incontesté de ce marché en France. En plus de leur savoir-faire, nos équipes pourront s'appuyer sur l'ensemble des expertises d'ingénierie et des process du groupe pour réussir ce projet unique » déclare Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France.

« Eurotunnel a choisi de faire confiance à Bombardier Transport pour la rénovation de ses Navettes Passagers qu'ils ont fabriquées il y a 30 ans et dont nous fêtons les 25 ans de mise en service. Cet investissement stratégique, le plus important signé depuis 25 ans, permet à Eurotunnel de maintenir la qualité de service au plus haut niveau et d'affirmer sa confiance dans ses perspectives de long terme », indique François Gauthey, Directeur général délégué du Groupe.

Bombardier sera responsable de la rénovation des 9 Navettes composées de 12 wagons à simple-pont pour les autocars, minibus, caravanes et véhicules d'une hauteur supérieure à 1,85 mètre, de 12 wagons à double-pont pour les voitures et les motos, et de 2 wagons chargeurs double-pont, soient 26 wagons par Navette, plus un wagon chargeur de réserve. Bombardier, conseiller technique du projet, pilotera l'intégration et les opérations de rénovation des rames excepté les wagons chargeurs à simple-pont, ainsi qu'une grande partie des études et achats liés notamment aux équipements à bord.

Eurotunnel se chargera de l'étude et l'achat des principaux équipements comme les freins, portes, portes coupe-feu, détection incendie, HVAC, et des wagons chargeurs simple-pont. Eurotunnel assurera l'homologation des Navettes rénovées auprès des autorités avec le support technique de Bombardier pour la préparation des éléments du dossier.

A propos d'Eurotunnel

Eurotunnel, filiale de Getlink SE, gère l'infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite des services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Eurotunnel, concessionnaire du tunnel sous la Manche jusqu'en 2086, demeure le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour travers la Manche. En 25 ans, ce sont plus de 430 millions de personnes et 86 millions de véhicules qui ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique est devenue un lien vital entre le continent et le Royaume-Uni. https://www.getlinkgroup.com

À propos de Bombardier Transport France

Premier site industriel ferroviaire français, près de 2000 personnes travaillent sur le site de Bombardier à Crespin (Nord) dont 500 ingénieurs et cadres. L'entreprise conçoit, construit et met en service une large gamme de matériels et pilote la plateforme de trains à deux niveaux du groupe Bombardier. Aux côtés des exploitants, des équipes spécialisées optimisent la maintenance et la gestion de flotte via la maintenance prédictive et rénovent des matériels comme les tramways ?Mongy' de Lille et ?TFS' de Grenoble. Trois contrats emblématiques sont en cours de production : 1) l'OMNEO, en versions Premium et régionale avec le Regio 2N, est un train extra capacitaire à deux niveaux pour les Régions qui en ont commandé 401 exemplaires dans le cadre d'un contrat signé en 2010; 2) le Francilien est un train suburbain ultra-moderne. Île-de-France Mobilités en a commandé 360 exemplaires à ce jour. Entré en service en décembre 2009, c'est à présent le train le plus performant du réseau SNCF Transilien et circule sur les lignes P, L, J, K et H; 3) Le RER NG, un contrat signé en 2017 dans le cadre d'un consortium pour Ile de France Mobilités, circulera sur les RER E et D.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

