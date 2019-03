Ouverture en avril du Salon des arts ménagers de Hong Kong du HKTDC





La 34e édition du principal salon d'Asie consacré aux arts ménagers, organisé à Hong Kong par le HKDTC, se tiendra au Centre de conférences et d'expositions de Hong Kong du 20 au 23 avril 2019. Quelque 2 200 exposants internationaux présenteront à des acheteurs venus du monde entier un large éventail d'articles ménagers de haute qualité. En 2018, plus de 29 500 acheteurs venus de 112 pays et régions ont visité le salon.

WGSN présentera les dernières tendances en matière d'arts ménagers

Le HKTDC (Conseil de développement commercial de Hong Kong) s'associe à WGSN, une agence bien connue dans le secteur de la prévision des tendances, pour présenter les zones d'exposition de concepts de tendances, dévoilant les tendances printemps/été 2020 dans les arts ménagers avec tout un choix de produits ménagers et de décoration intérieure exposés.

Choix du thème « L.I.F.E. » pour présenter des produits de qualité

Afin de créer un environnement où il est facile de s'orienter et de fournir une expérience d'approvisionnement supérieure, le salon des arts ménagers continuera de présenter des produits dans quatre thèmes principaux qui représentent une harmonie de vie (« L.I.F.E »), à savoir « Lifestyle » (Mode de vie), « Interior » (Intérieur), « Feast » (La fête) et « Enrich » (Enrichir).

Lifestyle (Mode de vie)

Parmi les zones de « Lifestyle » on retrouve « Hall of Elegance » (Le hall de l'élégance), « World of Fine Dining » (Le monde de la cuisine gastronomique), « World of Fine Decor » (Le monde de la décoration raffinée) et « Green Living » (Mode de vie écologique).

Interior (Intérieur)

« Interior » comprend la zone initiale « Candles and Scents » (Bougies et parfums) et d'autres zones parmi lesquelles « Interior Decor » (Décoration intérieure), « Festive Decor » (Décors de fête), « Festive Decor » (Décors de fête) et « Group Pavilions » (Pavillons de groupes). Vous trouverez là de magnifiques décors qui sont indispensables pour un design d'intérieur visionnaire.

Feast (La fête)

« Feast » comprend les zones « Tableware » (Vaisselle), « Wine Tools & Accessories » (Outils et accessoires pour le vin), « Kitchenware & Gadgets » (Ustensiles de cuisine et gadgets) et « Home Appliances » (Appareils ménagers). Un large choix d'ustensiles raffinés pour la cuisine et la table seront présentés.

Enrich (Enrichir)

« Enrich » est l'endroit où vous retrouverez les zones « World of Pet Supplies » (Le monde des articles pour animaux domestiques), « Homepedia », « Baby Products » (Produits pour bébés), « Bath, Beauty & Healthcare » (Bain, beauté et soins de santé), « Home Cleaning & Laundry » (Nettoyage domestique et blanchisserie), « Storage Solutions » (Solutions de rangement), « Outdoor & Gardening » (Plein air et Jardinage), « Furniture » (Meubles), « Trade Services » (Services commerciaux) et « Startup » (Jeunes pousses).

Un salon simultané consacré aux textiles de maison pour créer des opportunités supplémentaires

Toute une palette de séminaires, événements de réseautage, démonstrations de produits et séances de type « plateforme de lancement » seront organisés durant le salon pour faciliter les jumelages et le réseautage. Organisé simultanément au même endroit, le Salon international des textiles de maison et de l'ameublement de Hong Kong du HKTDC emmènera les acheteurs dans le monde en plein essor des textiles fins.

Site Internet du salon :

Salon des arts ménagers de Hong Kong : hkhousewarefair.hktdc.com

Salon international des textiles de maison et de l'ameublement de Hong Kong : hkhometextilesfair.hktdc.com

