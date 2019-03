Le budget fédéral de 2019 prévoit des investissements soutenus qui favorisent l'élan et le progrès continu des Premières Nations selon Perry Bellegarde, Chef national de l'APN





OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, affirme que le budget fédéral présenté aujourd'hui à Ottawa comprend des investissements majeurs soutenus qui continuent d'appuyer la réussite des enfants et des gouvernements des Premières Nations.

« Ce budget fédéral affiche des investissements importants et soutenus pour faire progresser les priorités des Premières Nations, à la suite d'une mobilisation soutenue des Premières Nations et de l'APN, et cela est bénéfique pour les Premières Nations et pour le Canada, a déclaré Perry Bellegarde, Chef national de l'APN. Les investissements destinés aux enfants des Premières Nations, qui découlent du principe de Jordan, le financement pour les langues des Premières Nations, l'eau potable, les services d'urgence, les revendications territoriales, le développement économique et d'autres domaines contribueront à combler l'écart entre les Premières Nations et le reste du Canada. Ces initiatives bâtiront des Premières Nations plus saines, des gouvernements plus forts et un Canada plus solide. Le temps est venu de poursuivre cet élan pour assurer des résultats visibles sur le terrain - dans nos nations, nos foyers et nos familles. »

Le budget fédéral présenté aujourd'hui comprend 24 mesures pour les peuples autochtones, totalisant environ 4,7 milliards de dollars et visant un éventail d'initiatives liées aux langues, aux études postsecondaires, à l'éducation, à la participation économique, à la gestion des urgences, à la mise en oeuvre des appels à l'action de la Commission de la vérité et réconciliation, à l'eau, à la santé et au bien-être. Le budget compte également des engagements relatifs à la radiation des prêts et au remboursement dans le secteur des revendications globales et du financement pour la recherche liée à des revendications particulières. Les engagements précis pour soutenir le principe de Jordan s'ajouteront aux efforts continus de mobilisation de l'APN pour l'obtention du soutien adéquat nécessaire à sa mise en oeuvre.

Les investissements présentés dans les quatre derniers budgets s'élèvent à plus de 21 milliards de dollars, soit quatre fois la somme engagée dans l'Accord de Kelowna en 2006.

L'APN mène une analyse complète des investissements, qui sera communiquée dans les jours à venir.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

