Citrusbyte annonce son repositionnement mondial de marque et devient Theorem





Citrusbyte, fournisseur leader de services d'innovation et d'ingénierie pour les sociétés du Fortune 500, annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la société exercera ses activités sous le nouveau nom de marque Theorem. Ce nouveau nom d'entreprise reflète le réalignement de la marque de la société avec sa vision et sa stratégie à long terme, consistant à fournir des services d'innovation, transformatifs aux plus grandes entreprises mondiales.

« Le nom Theorem illustre la société que nous bâtissons depuis les 12 dernières années. Il ne s'agit pas d'une redéfinition de notre essence, mais bien de veiller à ce que notre marque reflète avec précision ce que nous sommes devenus. L'accent que nous plaçons sur nos employés et notre culture en tant que moteurs fondamentaux pour l'innovation commerciale se reflète dans notre nouvelle identité », a déclaré Brady Brim-DeForest, PDG de Theorem. « Le nom Theorem incarne notre reconnexion avec l'ADN de notre organisation, axé sur les sciences mathématiques et informatiques, tout en reflétant avec élégance notre processus itératif centré sur les hypothèses. »

Theorem désigne un nouveau type de société de conseil bâti pour un monde où l'unique constante est le changement. La société soutient ses clients en matière d'innovation, de conception, d'instrumentation, de développement et pour lancer des solutions à des problèmes complexes, grâce à une combinaison de technologies, d'individus, de passion et de processus scientifiques. Parmi ses clients figurent American Express, Apple, AT&T, Caterpillar, First American, et Google.

Parallèlement au nouveau nom de marque, la société déploiera une mise à jour globale de son système d'identité visuelle, accompagnée d'un nouveau logo et d'un nouveau site Web.

« Notre marque se fonde sur la qualité, l'expertise et le savoir-faire, nous sommes fiers de nouer des relations de long terme avec les organisations les plus tournées vers l'innovation, au monde », a déclaré Will Jessup, fondateur et responsable de la prestation de services. « Notre nouvelle identité ne fait que renforcer les valeurs clés qui font progresser notre entreprise, et nos clients continueront toujours de bénéficier de la même expérience exceptionnelle axée sur le partenariat. »

La société annonce également aujourd'hui son nouveau programme de Partenaire d'innovation stratégique, qui permettra de développer et faire croître ses offres de services complémentaires et supplémentaires, grâce à de nouveaux outils robustes issus de partenaires, qui contribueront à attirer, valoriser et monétiser des opportunités nouvelles et existantes. Le programme de Partenaire d'innovation stratégique, de Theorem cible la participation des fournisseurs de services technologiques, des sociétés de logiciels spécialisées, et des experts spécifiques à certains segments verticaux.

À propos de Theorem

Theorem (anciennement Citrusbyte) est une société d'innovation et d'ingénierie qui conseille ses clients en matière de stratégie des produits, d'ingénierie, de conception et de culture, puis qui s'associe avec eux afin de bâtir et lancer des solutions technologiques destinées à répondre à leurs problématiques les plus complexes. Les clients choisissent Theorem lorsque les résultats ont une importance majeure ; la société devient alors l'agent du changement, et favorise une transformation impliquant non seulement la technologie, mais également les individus, les processus et la direction. Créée en 2007 et basée à Los Angeles, Theorem se compose d'une équipe mondiale d'ingénieurs, de designers, de technologues, de chercheurs, de stratégistes et de conseillers, qui possèdent une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs parmi lesquels les produits électroniques grand public, l'automobile, la fabrication, la chaîne logistique, la santé, la finance et le divertissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.theorem.co.

