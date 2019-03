TRIUMF reçoit un financement historique dans le budget fédéral de 2019





S'appuyant sur un historique s'étendant sur 50 années d'accélération de la science à des fins de recherche, de médecine et d'affaires, TRIUMF a aujourd'hui reçu un financement historique de 292,7 M$ en appui à l'avenir du laboratoire et à sa vision pour le Canada.

VANCOUVER, le 19 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a aujourd'hui réitéré son soutien de longue date à l'égard de TRIUMF, le Centre canadien d'accélération des particules, avec l'annonce d'un financement de 292,7 M$ sur cinq ans qui soutient les activités du laboratoire. Ce financement constitue l'investissement unique le plus important dans TRIUMF à ce jour. Il s'inscrit en réaction à l'audacieuse vision présentée dans le Plan quinquennal 2020-2025 (en anglais) de TRIUMF récemment publié. Des renseignements sur le nouveau financement ont été présentés dans le budget fédéral de 2019, annoncé aujourd'hui à Ottawa.

TRIUMF est reconnaissant de ce solide appui et de l'engagement soutenu du gouvernement du Canada envers la science et l'innovation. Le financement annoncé aujourd'hui renforcera le vaste portefeuille d'activités de TRIUMF, lesquelles s'articulent autour de trois piliers fondamentaux : la science et la technologie, les gens et les compétences, et l'innovation et la collaboration. Il s'appuie sur la force du Canada en matière de science et de recherche et contribuera à veiller à ce que le pays demeure concurrentiel au sein de l'économie mondiale du savoir.

Le Plan quinquennal 2020-2025 de TRIUMF met en place un plan directeur pour l'avenir de TRIUMF, qui s'appuie sur trois plateformes de pointe :

Le laboratoire de pointe sur les isotopes rares (projet ARIEL) , une installation de recherche multidisciplinaire sur les isotopes en science, en médecine et en affaires.

, une installation de recherche multidisciplinaire sur les isotopes en science, en médecine et en affaires. L'Institut des isotopes médicaux avancés (IAMI) , un centre de calibre mondial de recherche et de développement de nouvelles technologies médicales fondées sur les isotopes.

, un centre de calibre mondial de recherche et de développement de nouvelles technologies médicales fondées sur les isotopes. TRIUMF Innovations, un moteur de mise en marché qui transforme les découvertes de TRIUMF en occasions commerciales.

Grâce à ce soutien, le laboratoire sera bien placé pour réaliser sa mission axée sur la découverte et l'innovation, l'inspiration et l'éducation, et le savoir et les occasions pour tous. « L'annonce d'aujourd'hui transmet un message clair de soutien envers la science au Canada et son rôle au sein de l'écosystème de recherche et d'innovation au Canada », a déclaré le directeur de TRIUMF, le Dr Jonathan Bagger. « La vision de TRIUMF est que le Canada joue un rôle de premier plan non seulement en matière de découvertes, mais également en matière de technologies, d'innovation et de formation, afin que notre pays continue de développer les ressources humaines et les compétences nécessaires pour traduire la science au bénéfice de la société. Ces objectifs sont au coeur de notre Plan quinquennal 2020-2025. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement canadien pour cette marque de confiance envers notre vision de l'avenir du Canada. »

« Cet investissement du gouvernement fédéral permettra à TRIUMF d'exploiter son plein potentiel », a affirmé le Dr Digvir Jayas, président du conseil de gestion de TRIUMF. « En tirant parti d'ARIEL, d'IAMI et de TRIUMF Innovations, TRIUMF continuera d'être un chef de file mondial en matière de traduction de la science et de la technologie en innovation et en commercialisation. L'annonce d'aujourd'hui constitue un important jalon pour la communauté des membres universitaires, des chercheurs, des étudiants, des utilisateurs, des partenaires du secteur et des collaborateurs du laboratoire, et pour toutes les personnes servies par ce dernier. »

Pour obtenir plus de renseignements à propos du Plan quinquennal de TRIUMF pour 2020-2025, veuillez visiter le site à l'adresse https://fiveyearplan.triumf.ca (en anglais).

TRIUMF est le centre d'accélération des particules du Canada. De sa quête de la découverte des plus infimes particules de notre univers jusqu'au développement de nouvelles technologies, y compris des batteries de nouvelle génération et des isotopes médicaux, TRIUMF repousse les frontières de la recherche aux fins de l'avancement de la science, de la médecine et des affaires. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site à l'adresse www.triumf.ca @TRIUMFLab.

